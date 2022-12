Imprese: Bini, 420mila euro aggiuntivi per internazionalizzazione

Udine, 18 dic - Ulteriori 420 mila euro saranno destinati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, ad aumentare la dotazione finanziaria su base territoriale del bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di interventi per l'internazionalizzazione delle imprese.



La dotazione complessiva del bando è così attualmente di 2.920.000 euro e possono beneficiare dei contributi sia le Pmi sia le grandi imprese aventi sede di svolgimento dell'attività economica nel territorio regionale.



Le risorse aggiuntive sono state ripartite su base provinciale, in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio: Gorizia 40.691 euro; Pordenone 110.663; Trieste 65.439; Udine 203.205.



I progetti di internazionalizzazione possono riguardare principalmente due ambiti: da una parte progetti che riguardino iniziative per la partecipazione a fiere e esposizioni, per attività di promozione, marketing, tutela della proprietà intellettuale, management e, dall'altra, progetti di internazionalizzazione concernenti iniziative di internazionalizzazione digitale.



"Sosteniamo - spiega Bini - progetti di internazionalizzazione per aumentare la presenza delle imprese sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia, in termini di rapporti con altre imprese, consumatori e istituzioni operanti in tali mercati, esclusa in ogni caso la delocalizzazione dell'attività svolta nel territorio regionale. Le piccole e medie imprese - ha osservato Bini - rappresentano più dell'80 percento del tessuto produttivo regionale e vanno aiutate nell'attuazione di questo processo, in un periodo storico in cui il Friuli Venezia Giulia, nonostante il complesso quadro internazionale, sta mantenendo una forte vocazione verso l'export".



Il bando è aperto dal 1 dicembre fino al 31 gennaio 2023. L'intensità massima del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'ammontare massimo del contributo concedibile è pari a 100 mila euro, mentre il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 15 mila euro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Regione all'indirizzo: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/indust ria/FOGLIA301/#id5 ARC/EP