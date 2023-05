Imprese: Bini, 50 anni Arrex testimonia forza filiera arredo Nordest

Mansuè (Treviso), 12 mag - "I cinquant'anni dell'azienda Arrex sono la testimonianza della forza della filiera del mobile nel Nordest, un comparto che vanta in Friuli Venezia Giulia e in Veneto alcuni dei marchi più noti al mondo e che in questi anni ha contribuito a imprimere la spinta necessaria alla conversione verso l'industria 4.0, dove innovazione digitale e tecnologica sono necessarie a mantenere e ampliare il mercato". L'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha partecipato oggi al cinquantesimo anniversario di attività della Arrex di Mansuè (Treviso), fondata nel 1973 nella località veneta e oggi appartenente al gruppo industriale ATMA di Brugnera, con oltre mille addetti e aziende in tutto il Nordest. Nel suo intervento, l'esponente dell'Esecutivo ha sottolineato l'evoluzione tecnologica messa in campo dalle aziende del gruppo Atma, che hanno saputo gestire la complessità del comparto in modo efficace ed efficiente. "L'attenzione alla sostenibilità e al welfare dei lavoratori è l'ulteriore elemento chiave del successo delle nostre aziende - ha commentato ancora Bini -. La Regione Friuli Venezia Giulia ha immesso grandi risorse nella crescita del tessuto produttivo con canali contributivi dedicati all'internazionalizzazione, alla digitalizzazione dei processi, all'aggregazione di filiera e infine alla transizione energetica con un bando sull'autoproduzione da energia rinnovabile che sta dando ottime risposte. Segno di una piena ripresa della produzione e dei mercati che in Friuli Venezia Giulia si è tradotta in un aumento del Pil e dell'export sopra la media nazionale". L'azienda è nata nel 1973 in uno stabilimento di 2mila metri quadrati dove ha avviato la produzione di cucine. Nel 1975 un primo ampliamento dello stabilimento, seguito nel 1980 dall'allargamento delle aree destinate agli uffici. In questi anni vengono spediti i primi prodotti oltre i confini nazionali con esportazioni in Germania e in Russia. Gli anni '90 segnano la strategia di conquista dei mercati esteri. Nel 2001 nasce il marchio Arrex Le Cucine che apre alle grandi sponsorizzazioni sportive, culturali, sociali: Arrex è sponsor ufficiali della Sisley Volley e della Benetton Basket negli anni in cui risultano ai vertici della serie A e diventa poi uno degli sponsor principali del Giffoni Film Festival. L'azienda sostiene inoltre le attività di prevenzione medica dell'associazione AIED. Oggi l'azienda conta 1.650 punti vendita in Italia e all'estero, 80 agenzie di rappresentanza, oltre 1.200 showroom in Italia e nel mondo anche nel cuore di metropoli come Shanghai, Mosca e Londra. ARC/SSA/ma