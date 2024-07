Imprese: Bini, accordo con Open-es aiuta competitività aziende

La Giunta ha approvato un protocollo d'intesa per supportare le attività produttive sul fronte della sostenibilitàUdine, 20 lug - Approvato dalla Giunta il protocollo d'intesa con Open-es/Eni Spa, finalizzato ad avviare una collaborazione per promuovere una politica industriale inclusiva dei principi di sviluppo sostenibile, per offrire alle imprese del territorio della regione uno strumento di autovalutazione e miglioramento Esg (Environmental, social and governance). Infatti, la diffusione della piattaforma Open-es nel sistema economico della Regione Friuli Venezia Giulia consentirebbe alle Pmi (Piccole e medie imprese), e in particolare alle micro e piccole imprese, di avvicinarsi, senza oneri, alla misurazione dei criteri Esg, ovvero i parametri funzionali a definire quanto le performance di un'azienda sono di valore in ambito ambientale, sociale e di governance.La proposta è stata portata all'attenzione dell'Esecutivo regionale nella giornata di ieri dall'assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini. La Giunta ha dato quindi mandato al governatore, Massimiliano Fedriga, di sottoscrivere lo specifico schema di protocollo d'intesa, che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale."La nostra Regione - ha spiegato, a margine, Bini - opera con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del territorio, partecipando al percorso di accrescimento della competitività del tessuto produttivo. Lo fa anche attraverso politiche e misure relative a tematiche ambientali, sociali e di governance, e di lotta ai cambiamenti climatici, in coerenza con le strategie nazionali e comunitarie. Questo protocollo rientra proprio in tale alveo d'azione. Intendiamo raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030"."Per ridurre il rischio di credit crunch o pricing sui finanziamenti a danno delle micro e piccole imprese, è necessario promuovere strumenti di analisi delle performance Esg e di avvicinamento alle dichiarazioni non finanziarie e ai report di sostenibilità, così da aumentare la competitività del proprio business e assicurare l'accesso alla liquidità necessaria per sostenere gli investimenti e la gestione dell'azienda" ha fatto notare Bini.La piattaforma Open-es consente alle imprese - di tutte le dimensioni - di misurare il proprio profilo di sostenibilità sulla base degli standard di riferimento, di individuare un piano d'azione con specifiche priorità in ottica di miglioramento, e di accedere - se di interesse -, a soluzioni e servizi utili per colmare i gap che vengono eventualmente individuati, entrando a far parte di una "community di imprese" che collaborano e si confrontano per individuare, con spirito pragmatico e concreto, un percorso comune per la sostenibilità e la competitività del tessuto, produttivo, regionale e nazionale. ARC/PT/gg