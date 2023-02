Imprese: Bini, al lavoro per garantire crescita e sviluppo del Fvg

Trieste, 7 feb - "Nelle recenti avversità il Friuli Venezia Giulia si è dimostrato resistente e resiliente. Non possiamo però crogiolarci sulle ottime performance registrate nel 2022 e all'inizio di quest'anno su Pil, export e occupazione grazie alle iniziative volute fortemente da questa Amministrazione. Per questo lavoriamo per un piano di crescita industriale che veda ancora per diversi anni il Friuli Venezia Giulia protagonista, anche in questo scenario economico mondiale in costante evoluzione". Queste le parole utilizzate dall'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenuto questa mattina a Trieste al convegno "Oltre il mercato: il sistema lavoro in Friuli Venezia Giulia". "Questa regione ha tutte le carte in regola per migliorare ancora. Qui - ha sottolineato Bini - possiamo vantare un importante ecosistema produttivo, infrastrutture - a partire da quelle portuali - strategiche a livello internazionale, una rete logistica all'avanguardia e un sistema formativo altamente qualificato. Abbiamo inoltre a disposizione importanti risorse economiche grazie alla brillante contrattazione con lo Stato, al Pnrr e a bilanci gestiti in modo oculato". "Il momento che stiamo attraversando è certamente complicato. Queste risorse, in realtà mai sufficienti, vanno investite al meglio, con le competenze di chi - ha concluso l'assessore - ha già saputo ottenere risultati di grande rilievo". ARC/RT/gg