Imprese: Bini, al via fase operativa dei Distretti del commercio

Pubblicata sul sito della Regione la graduatoria delle 20 progettualità presentate, che saranno tutte finanziate Trieste, 11 set - "Oggi compiamo un ulteriore passo in avanti per il rilancio del commercio locale e dei nostri centri urbani. Con l'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, i 20 distretti del commercio della Regione passano ora alla fase operativa. Tutti i progetti presentati saranno sostenuti, sulla base del contributo richiesto da ciascun distretto. Complessivamente, la Regione metterà a disposizione 10,5 milioni di euro per le progettualità dei distretti del commercio".



È il commento dell'assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, in merito alla pubblicazione sul sito della Regione della graduatoria relativa ai progetti presentati dai distretti del commercio del Friuli Venezia Giulia.



Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, nel giugno scorso la Regione aveva riconosciuto ufficialmente 20 distretti del commercio. L'iniziativa, prevista dalla legge regionale 3/2021, ha visto l'adesione di 123 Comuni, con una popolazione coinvolta di 982.294 cittadini accanto alle associazioni del territorio, di categoria e 30.904 imprese.



"L'obiettivo - ha ricordato Bini - è il rilancio del commercio locale, la valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e delle aree urbane a vocazione commerciale attraverso progetti volti a promuoverne la storia, la cultura e le tradizioni, a rivitalizzarne l'attrattività turistica e a valorizzare l'offerta di prodotti del territorio a chilometro zero e a basso impatto ambientale".



Come ha precisato l'assessore, ora l'iter compie un ulteriore passo avanti: "Il lavoro di confronto e dialogo costante svolto in queste settimane dai Comuni e dai tecnici della Regione ha permesso di superare le difficoltà procedimentali e accogliere tutte le domande presentate dai 20 distretti del commercio, che ora potranno entrare nella fase operativa. Sono tre le macro-aree di intervento previste nei progetti presentati dai distretti: opere di infrastrutturazione urbana, azioni di marketing territoriale e sostegno alle imprese locali per digitalizzazione e sviluppo sostenibile".



Nel concreto, i progetti hanno una durata triennale e per realizzarli i singoli distretti hanno potuto chiedere un anticipo del finanziamento regionale fino al 70 per cento.



"Mai come in questo momento di grandi sfide per l'economia europea e locale - ha concluso l'assessore Bini -, la sinergia fra Regione, Comuni, associazioni di categoria e privati è fondamentale per dare un nuovo impulso ai centri storici, che per tanti decenni hanno caratterizzato la vita sociale ed economica del nostro territorio".



Per ogni tipo di informazione è possibile consultare il sito istituzionale della Regione alla pagina https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/commer cio-terziario/FOGLIA7/



ARC/COM/gg/al