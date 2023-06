Imprese: Bini, approvata nuova convenzione 'Sistema del Nord-Est'

Udine, 23 giu - È stato approvato oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, il nuovo schema di Convenzione dell'Accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento per l'internazionalizzazione del "Sistema del Nord-Est". Come ha spiegato l'assessore, il progetto infra-regionale - sottoscritto nel 2019 tra le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e integrato recentemente con l'introduzione della Provincia autonoma di Trento - è finalizzato a inquadrare e promuovere nuove dinamiche di crescita internazionale per le imprese del Triveneto, in uno scenario totalmente rinnovato rispetto al recente passato. Si punta in particolare a rafforzare, nei Paesi target individuati congiuntamente, una presenza istituzionale che supporti in maniera concreta le imprese regionali al fine di sostenerle in materia di accordi commerciali, nell'ambito del reperimento delle materie prime, nell'attrazione di investimenti e nel trasferimento tecnologico, contrastando allo stesso tempo ogni forma di delocalizzazione. "La nuova convenzione - ha spiegato Bini - regola i rapporti tra le Regioni e Province coinvolte, la società finanziaria Finest quale soggetto esecutore e gli altri soggetti aderenti all'accordo (Unioncamere del Veneto, Camera di Commercio della Serbia, e Camera artigianale della Regione istriana di Pola). Il 'Sistema del Nord-Est' è una 'ragionata intuizione' avviata nel 2019 che ha permesso di creare un forte e ampio legame di partenariato nell'area triveneta finalizzato al supporto alle imprese e al sistema economico nel suo complesso e fondato sul dialogo e sull'apertura in un'ottica win-win a tutta l'area balcanica, che è imprescindibile per la ridefinizione delle catene di valore". Il progetto Sistema Nordest per l'internazionalizzazione proseguirà anche per il 2023, grazie ad un finanziamento congiunto da parte delle due Regioni e della Provincia di Trento, con l'intento di perseguire un esempio concreto di collaborazione infra-regionale nella consapevolezza che le dinamiche economiche locali non conoscono rigide divisioni amministrative ma rappresentano un unicum che racchiude tradizioni, valori e capacità del Nordest nel suo complesso. ARC/PAU/gg