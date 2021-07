Imprese: Bini, bene ingresso di Friulia in Officine Fvg

Campoformido, 14 lug - "L'ingresso di Friulia in Officine Fvg segna un passo importante per l'azienda friulana che avrà così garantita quella solida partnership finanziaria necessaria a sviluppare nuove tecnologie e ad acquisire know how per sviluppare mercato. Il settore dell'automotive richiede sempre innovazione e capacità di rapido mutamento, caratteristiche che vanno sostenute con investimenti e capacità di visione". Così l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha commentato l'investimento di Friulia in Officine FVG, azienda con sede a Campoformido che opera nei settori della riparazione, carrozzeria e vendita ricambi per autoveicoli industriali ed autovetture. L'operazione prevede un intervento complessivo di un milione di euro, suddiviso in un aumento di capitale di 500mila euro e in un finanziamento di ulteriori 500mila euro. La partnership è stata annunciata oggi in occasione della visita di Bini allo stabilimento, assieme alla presidente di Friulia Federica Seganti e accompagnati dal presidente dell'azienda Enzo Tulisso. La sede di Campoformido si estende su una superficie complessiva di 22mila metri quadrati di cui 7mila coperti. Officine FVG opera principalmente sul mercato regionale e limitrofo grazie ad altri tre stabilimenti a Pavia di Udine, San Dorligo della Valle e Portogruaro. Nonostante l'azienda abbia subìto un rallentamento delle attività nei primi mesi del 2020, è riuscita a riprendersi velocemente anche perché il comparto della manutenzione e della riparazione dei veicoli non è rientrato tra i settori sospesi dai provvedimenti statali anti Covid. Il valore della produzione nel 2020 si è dunque assestato su 11,5 milioni, con un calo contenuto al 9 per cento rispetto ai 12,7 milioni del 2019. Il piano pluriennale di crescita di Officine FVG prevede una pluralità di interventi finalizzati al consolidamento e all'espansione del portfolio clienti. In particolare nei prossimi tre anni saranno investiti 300mila euro per ampliare le attività nei segmenti delle vetture ibride ed elettriche e completare le certificazioni di qualità nell'ambito della sicurezza e dell'ambiente. ARC/SSA/ma