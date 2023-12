Imprese: Bini, Calendario Filacorda testimonia l'eccellenza grafica

Pordenone, 30 nov - "La storia di Grafiche Filacorda di Udine è uno straordinario esempio dell'imprenditorialità e del saper fare friulano. Partita come piccola bottega artigiana, nell'arco di 70 anni ha saputo distinguersi per la qualità dei suoi prodotti e delle sue maestranze, tanto da essere diventata un punto di riferimento non solo della grafica ma anche della comunicazione integrata on e off line, potendosi oggi avvalere su una rete di professionisti, in grado di gestire anche tutti gli aspetti chiave del marketing e del web. Piccole imprese innovative come questa rappresentano la forza del nostro tessuto produttivo e con la loro creatività sono al tempo stesso ambasciatrici del Friuli Venezia Giulia in Italia e all'estero".Lo ha detto questa sera l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, partecipando, nello Spazio Cumini Emporio di Udine, alla presentazione del Calendario Filacorda 2024: la bellezza dell'imperfezione che prende spunto dalla famosa citazione di Marylin Monroe. Nel settantesimo anniversario della nascita dell'azienda friulana si rinnova così il successo dell'iniziativa di Grafiche Filacorda, in collaborazione anche con Isia Roma Desing e il Consorzio universitario di Pordenone. Attraverso l'iniziativa - giunta alla sua quattordicesima edizione - l'impresa friulana nata nel 1954 e punto di riferimento in regione nel settore della stampa - esprime la propria interazione con i creativi di domani, un legame che diventa ancora più significativo nel 70. della fondazione.L'assessore Bini ha anche posto l'accento sul messaggio che Grafiche Filacorda ha voluto dare con il nuovo calendario 2024: "Dobbiamo vincere i pregiudizi e soprattutto quella tendenza, spesso accentuata dai media e dalla società, a ricercare la perfezione, nell'aspetto fisico come anche nei risultati. Non c'è vergogna, invece, nell'accettare se stessi o nel commettere degli errori. Anzi, spesso proprio l'imperfezione o uno sbaglio da superare sono il punto di partenza per una nuova impresa, lo sprone a rimboccarsi le maniche e fare sempre di più e meglio". ARC/LIS