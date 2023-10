Imprese: Bini, contributi per il Terziario al via dal 12 ottobre

Fino al 12 dicembre sarà aperto il bando per il sostegno alle Pmi commerciali, turistiche e dei servizi



Trieste, 10 ott - "Il 12 ottobre si aprirà un importante canale contributivo per le imprese del Friuli Venezia Giulia. Si tratta del nuovo bando a valere sull'ex articolo 100, per la promozione e il sostegno alle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio. Una misura concreta a sostegno di un comparto che da solo conta il 76% delle attività produttive del Friuli Venezia Giulia".



A darne notizia è l'assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, specificando che il canale contributivo sarà aperto dalle ore 09.15 del 12 ottobre fino alle ore 16.30 del 12 dicembre e che le domande potranno essere presentate tramite il sistema "Istanze Online", a cui si potrà accedere dal sito istituzionale della Regione.



Rispetto al passato sono stati introdotti degli elementi di novità, come ricordato dall'esponente della Giunta. "Con la finalità di ridurre le tempistiche di attesa e di incentivare il maggior numero di imprese possibile, per il nuovo bando è stata implementata la modalità a sportello. Questa tipologia d'istruttoria è molto più rapida rispetto a quella a graduatoria e favorirà una concessione più veloce dei finanziamenti. Inoltre, è stato previsto un meccanismo premiale per le aziende che puntano su una formazione certificata dei propri addetti".



Nel dettaglio, le linee di investimento ammesse a contributo riguardano i lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione e l'acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni, sistemi di videosorveglianza e sicurezza e sistemi per l'accrescimento dell'efficienza energetica; l'adeguamento di strutture e impianti alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro e antinquinamento; l'acquisto e l'attivazione di tecnologie digitali; l'acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci.



La spesa ammissibile è compresa tra un minimo di 5mila e un massimo di 75mila euro, con l'eccezione dell'acquisto di automezzi. Per quest'ultima tipologia d'investimento la spesa ammissibile va da un minimo di 3mila a un massimo di 5mila euro.



L'assessore ha sottolineato che "la scelta di aprire un nuovo bando è stata condivisa con le associazioni di categoria, così come tutta la programmazione degli interventi che la Direzione attività produttive ha in essere. Da questo punto di vista, voglio ringraziare gli enti di rappresentanza del tessuto produttivo per il costante e prezioso confronto, utile per ottenere informazioni sullo stato di attuazione delle misure di sostegno alle imprese, anche al fine di definire la dislocazione delle risorse disponibili rispetto alle diverse annualità".



"La dotazione iniziale del bando - ha concluso Bini - sarà di 3,7 milioni di euro, ma come già avvenuto in passato siamo pronti a mettere a disposizione nuove risorse sulla base delle richieste di contributo che perverranno". ARC/COM/ma