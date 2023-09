Imprese: Bini, crescente successo per Masterplan aree degradate

L'assessore in sopralluogo a Bertiolo, dove è prevista la riqualificazione di un sito dismesso Bertiolo, 11 set - "L'esempio del complesso produttivo di Bertiolo testimonia le potenzialità del Masterplan approvato dalla Giunta regionale nella scorsa legislatura. Un'iniziativa che favorisce il recupero e la valorizzazione di questi siti, anche attraverso misure di sostegno ad hoc previste dalla legge Sviluppoimpresa e finalizzate ad attrarre investimenti privati. In questo senso, il caso di Bertiolo è emblematico: un'azienda da fuori regione è pronta ad impegnarsi in un importante investimento per la riqualificazione di un sito in disuso da oltre dieci anni. È questa la direzione in cui l'Amministrazione regionale intende puntare: uno sviluppo industriale che sia sostenibile e che favorisca nuovi posti di lavoro puntando sulla riqualificazione delle strutture esistenti e sull'innovazione tecnologica". Lo ha sostenuto l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, a margine dell'incontro avuto questo pomeriggio con l'Amministrazione comunale di Bertiolo in merito al piano di riqualificazione dell'area produttiva di via Stradalta, dismessa dal 2012 e ampia oltre 60mila metri quadri (di cui circa 12mila al coperto). Lo stabilimento è stato acquistato dall'azienda Generalmembrane, specializzata nella produzione di materiale plastico per isolamenti edili e che intende avviare un nuovo complesso produttivo (oltre a quello già operativo in Veneto) assumendo tra i 30 e i 40 nuovi dipendenti. "Un investimento, di diversi milioni di euro, a maggior ragione importante perché inserito in un territorio locale come quello di Bertiolo", ha affermato Bini, che ha visitato lo stabilimento assieme al sindaco Eleonora Viscardis e ad altri rappresentanti della Giunta comunale. Il sito è compreso fra i 180 inseriti nel Masterplan Fvg che, in base alla legge 3/2021 SviluppoImpresa, individua i complessi produttivi degradati del territorio per i quali è possibile avere accesso ai finanziamenti regionali ed europei per la riqualificazione produttiva sostenibile. "Il Masterplan - ha osservato l'assessore - rappresenta una novità introdotta di recente, uno strumento sperimentale che però sta già attirando grande attenzione, fungendo da stimolo per progetti di reinsediamento industriale. Tra i suoi obiettivi c'è anche quello di mettere a sistema informazioni e valutazioni utili alla pianificazione dello sviluppo industriale e alla rigenerazione delle aree dismesse". ARC/PAU/al