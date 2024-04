Imprese: Bini, dal 2019 stanziati 20 mln per l'internazionalizzazione

Udine, 10 apr - "Negli ultimi sei anni la Regione ha investito 20 milioni di euro per favorire la presenza sui mercati esteri delle Piccole e medie imprese e, con la legge SviluppoImpresa, ha ridisegnato gli strumenti e le politiche economiche in tema di internazionalizzazione. Accanto alle importanti risorse immesse, l'Amministrazione regionale mette a disposizione delle imprese le competenze delle strutture regionali che devono necessariamente incontrare la volontà degli imprenditori di mettersi in gioco in una logica di sistema". Così l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, in occasione del convegno 'Roadshow Confapi-Simest. Gli strumenti a supporto delle imprese nel processo di internazionalizzazione', organizzato da Confapi Fvg con Confapi nazionale e Simest in Camera di Commercio Pn-Ud a Udine. Per Bini è necessario formare e informare gli imprenditori in merito agli strumenti a loro dedicati per affrontare il mercato estero; da qui il plauso dell'assessore regionale all'iniziativa odierna "che rappresenta un utile incontro di condivisione, confronto e conoscenza a favore delle imprese che operano già sui mercati esteri e di quelle che voglio aprirsi per la prima volta ai mercati internazionali". Nel suo intervento l'esponente della Giunta Fedriga ha rimarcato il valore della legge SviluppoImpresa "che ha ridisegnato in modo innovativo le politiche economiche di questa regione. All'interno della norma è stato, infatti, inserito un apposito articolo che riconosce l'importanza strategica del rafforzamento sui mercati esteri e prevede nuove fattispecie finanziabili. L'obiettivo ambizioso è quello di incentivare non solo la promozione all'estero dei prodotti, ma anche l'internazionalizzazione nel modello di organizzazione e nella visione complessiva dell'impresa". "L'adagio 'piccolo è bello' non è più valido nella competizione con il mercato mondiale - ha aggiunto Bini -; nonostante i Governi nazionali e regionali si stiano applicando per sburocratizzare, c'è ancora molta strada da fare per una vera semplificazione. Dobbiamo fare i conti anche con le regole dell'Ue che in questi anni hanno eccessivamente normato il sistema produttivo, minandolo nella competitività internazionale". Durante l'incontro sono stati illustrati gli strumenti a disposizione delle imprese nei processi di internazionalizzazione. Si tratta della terza tappa di un Roadshow iniziato a Napoli. Il secondo evento si è tenuto a Bologna in occasione della fiera internazionale Mecspe. I lavori sono stati aperti da un video messaggio del presidente di Confapi nazionale, Cristian Camisa, e dal saluto introduttivi del presidente di Confapi Friuli Venezia Giulia, Massimo Paniccia. ARC/LP/gg