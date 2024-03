Imprese: Bini, dati Confcommercio alimentano fiducia per economia Fvg

L'Assessore ha passato in rassegna le strategie messe in campo dalla Regione, con oltre 250 milioni di risorse stanziate nell'ultimo anno Udine, 28 mar - "I dati sulle performance del settore terziario in regione tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 fotografano un quadro positivo e fanno emergere un clima di fiducia per il futuro da parte delle nostre imprese, alimentato anche dal fattivo sostegno e dalle strategie messe in campo dall'amministrazione regionale. Il comparto del Terziario contribuisce in modo significativo all'economia del Friuli Venezia Giulia, includendo il 60% del totale degli occupati, il 68% del numero complessivo di imprese nel territorio e quasi il 62% del valore aggiunto. Trainante in questo contesto di crescita generale è il ruolo del turismo, con un forte aumento di presenze straniere nel 2023, ma anche italiane". Lo ha evidenziato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, commentando gli ultimi dati sulle imprese del Terziario, presentati oggi a Udine da Format Research per Confcommercio Fvg (rappresentato nell'occasione dal presidente regionale Gianluca Madriz). Come è stato illustrato dal presidente della società di ricerca Pierluigi Ascani, il quarto trimestre del 2023 conferma la fiducia da parte degli imprenditori del Friuli Venezia Giulia verso l'andamento dell'economia, con un indice superiore alla media nazionale. Si mantiene stabile anche il quadro occupazionale delle imprese del territorio, mentre crescono la domanda di credito per nuovi investimenti (un'impresa su 3 nei primi tre mesi del 2024) e i dati sui ricavi. Per quanto riguarda il turismo, gli operatori del settore si attendono un aumento di quasi il 24% di turisti stranieri e del 5,2% di italiani in regione nel prossimo biennio. "Numeri importanti, che sono frutto anche dell'efficace campagna promozionale che stiamo portando avanti dentro e fuori i confini regionali", ha osservato Bini, ponendo successivamente l'accento sulle "ottime risposte avute dal nostro tessuto imprenditoriale rispetto ai bandi regionali emanati per la creazione di nuove strutture ricettive e per la riqualificazione degli appartamenti a uso turistico". L'assessore si è inoltre soffermato sulla strategia adottata dalla Regione per lo sviluppo dell'economia e in particolare del settore del commercio e del turismo, citando i 250 milioni impegnati complessivamente negli ultimi 12 mesi a sostegno delle attività produttive del Friuli Venezia Giulia, tra canali contributivi, misure incentivanti e agevolazioni per l'accesso al credito. "Per lo sviluppo del Terziario abbiamo messo in campo una strategia chiara e di ampio respiro, che si attua tanto a livello di singole imprese quanto a livello comunale, sovracomunale e regionale - ha spiegato il rappresentante della Giunta -. Si parte dal sostegno dedicato agli esercizi di vicinato (oltre mille le partite Iva sostenute negli ultimi tre anni, con contributi fondo perduto per 2,5 milioni di euro), per arrivare alla creazione di 20 distretti del commercio (le cui progettualità sono state finanziate con oltre 12 milioni di euro) e all'avvio dell'iter per la redazione di due testi unici fondamentali in ottica di semplificazione e sviluppo: quello sul commercio e turismo, un unicum in Italia che consentirà di accorpare 14 leggi e 88 regolamenti, e quello dedicato a un altro comparto in forte espansione, come quello nautico". ARC/PAU/ma