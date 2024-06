Imprese: Bini, design Made in Fvg apprezzato nel mondo

L'assessore alle Attività produttive e Turismo in visita all'azienda Area98 di Pavia di Udine Trieste, 13 giu - "Il Friuli Venezia Giulia vanta eccellenze assolute nella produzione artigiana e nel design, che sono veicoli di promozione e riconoscibilità all'estero per la Regione. Per questo, come Amministrazione regionale, sosteniamo l'internazionalizzazione del tessuto produttivo, favorendo le imprese che si affacciano sui mercati esteri portando con sé il meglio del Made in Fvg. Basti pensare che negli ultimi sei anni la Regione ha investito oltre 20 milioni di euro per favorire la presenza sui mercati esteri delle Piccole e medie imprese, accompagnandole nel percorso verso altri paesi e scenari". È il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo a margine della visita al quartier generale di Area98, azienda che opera nel settore dell'occhialeria, nella frazione di Cortello a Pavia di Udine. L'azienda ha una forte vocazione alle vendite all'estero ed è presente in circa 70 tra paesi europei ed extra-europei. In forte crescita, è stato detto, sono i mercati statunitense e tedesco, mentre è storicamente importante la presenza nel mercato mediorientale, in particolare in paesi come Giordania, Arabia, Turchia e Israele. Oggi le esportazioni costituiscono oltre il 90% del fatturato aziendale. L'esponente della giunta Fedriga ha avuto modo di incontrare il direttore artistico, Elisio Tessaro, che ha presentato la storia, le nuove collezioni e le prospettive di crescita dell'azienda. "La scelta di puntare sull'eccellenza artigiana e sull'innovazione - ha continuato l'assessore - è lungimirante e vincente nel lungo periodo, perché permette alle imprese di distinguersi nel mercato attraverso un prodotto unico e ricercato". Fin dall'avvio dell'esperienza aziendale in Carnia e poi con lo spostamento del quartier generale a Pavia di Udine, Area98 si è specializzata nell'ideazione e progettazione di prodotti complessi, realizzati con la tecnica della laminazione degli acetati e inserendo all'interno dell'occhiale vere pietre naturali, sete e piume. Un prodotto di alta gamma, che unisce occhialeria e gioielleria, e il cui design si ispira principalmente al gusto orientale. ARC/Com/pph