Imprese: Bini, famiglia Sina con nuovo showroom promuove Made in Italy

Tavagnacco (Feletto Umberto), 19 ott - "Il tessuto economico regionale si sta confermando resiliente e in grado di procedere a investimenti importanti, nonostante la congiuntura sfidante, l'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse. Lo confermano i dati relativi al terzo trimestre dell'anno presentati oggi dalla Camera di commercio di Pordenone-Udine: migliora la fiducia delle imprese, con risultati in termini di performance migliori rispetto alla media nazionale. Va in questa direzione anche l'inaugurazione di questi nuovi spazi a Feletto Umberto, l'ennesimo capitolo di una storia imprenditoriale di successo, quella del Gruppo Ferri Auto, iniziata oltre trent'anni fa e profondamente radicata nel nostro territorio". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, in occasione dell'inaugurazione del nuovo showroom di Maserati all'interno della sede Ferri Auto a Feletto Umberto. "La Regione si è sempre dimostrata a fianco di chi investe e crea lavoro in Friuli Venezia Giulia, con politiche strategiche indirizzate tanto alle piccole imprese del Terziario, quanto all'industria. Ne sono un esempio il bando per gli incentivi all'insediamento, che ha permesso di attrarre quasi 100 milioni d'investimenti privati nei Consorzi di sviluppo economico locale con la creazione di oltre 220 posti di lavoro, e l'innovativo strumento dei Distretti del commercio, che vede coinvolti 123 Comuni e circa 30mila imprese. Un plauso - ha concluso l'assessore - alla famiglia Sina per questo nuovo importante traguardo imprenditoriale, in grado di promuovere l'eccellenza della manifattura del Made in Italy". Nel 2019 la concessionaria Ferri Auto accoglie l'iconico marchio Maserati nel proprio portafoglio, emblema del made in Italy e della continua ricerca dell'eccellenza. Il nuovo showroom è pensato per sperimentare l'arte dell'automobilismo italiano.