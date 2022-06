Imprese: Bini, fare rete e specializzarsi sono scelte lungimiranti

Pordenone, 13 giu - "La scelta di fare rete, creare sinergia e offrire competenze sempre più specializzate è lungimirante. L'orientamento è sempre più quello di associarsi, di creare società consortili per poter essere in grado di offrire servizi a 360 gradi alle aziende. La vostra intrapresa crea occupazione e nuove opportunità di crescita ed è inserita in un contesto imprenditoriale, nel polo dell'interporto, sul quale l'Amministrazione regionale ha investito molto". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del consorzio Aletheia nel centro direzionale dell'interporto pordenonese. Una sede di oltre 700 metri quadrati in cui operano due studi e 35 professionisti che hanno l'obiettivo di creare ulteriori collaborazione e servizi sempre più specializzati. Si tratta di un team di professionisti, commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, aziendalisti e revisori dei conti che da più di trent'anni supportano imprenditori nel campo della consulenza societaria, tributaria, del lavoro, legale, giuslavoristica ed amministrativa. "Gli studi professionali - ha ricordato Bini - sono un elemento rilevante nei percorsi di crescita e sostegno alle imprese; Aletheia, in questo senso, rappresenta un positivo esempio di collaborazione". ARC/LP/ma