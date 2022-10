Imprese: Bini, Fvg è territorio ideale per investire

Dialogo aperto tra la Regione e la Svezia Trieste, 13 ott - "Con l'apertura di un ufficio diplomatico a Trieste, il Friuli Venezia Giulia e la Svezia hanno l'opportunità di ampliare le loro già proficue relazioni commerciali e industriali, sfruttando in particolare le misure varate dalla Regione in tema di attrazione investimenti". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività Produttive e Turismo Sergio Emidio Bini nel corso del proprio intervento alla tavola rotonda sulla cooperazione tra l'Italia e la Svezia. L'iniziativa, ospitata dalla Camera di commercio di Trieste, si è tenuta nel pomeriggio di oggi a margine dell'inaugurazione della sede dell'ufficio di rappresentanza del Paese scandinavo nel capoluogo giuliano e ha visto la partecipazione, tra i numerosi esponenti del mondo diplomatico e imprenditoriale, dell'ambasciatore a Roma Jan Bjorklund e del console onorario Cristina Sbaizero. "A dispetto di un contesto difficile, condizionato dapprima dalla pandemia e successivamente dagli effetti del conflitto ucraino sui costi energetici, il Friuli Venezia Giulia - ha proseguito Bini - ha saputo dimostrare un elevato tasso di resilienza, come testimoniato in primo luogo dai dati sull'occupazione, compresa quella femminile, migliorati non solo sui 12 mesi ma anche rispetto al periodo pre-Covid". "Un altro aspetto qualificante - ha aggiunto l'assessore - riguarda la capacità del nostro territorio di attrarre risorse: un obiettivo che la Regione ha perseguito attraverso l'introduzione di sgravi fiscali (in primo luogo il taglio dell'Irap), la semplificazione burocratica e lo stanziamento di fondi per le assunzioni e la formazione. Non ultimo - secondo Bini - il ruolo giocato dall'Agenzia Lavoro e Sviluppoimpresa, che svolge una funzione essenziale in termini di relazione con i soggetti privati interessati a investire in Friuli Venezia Giulia". Un quadro favorevole che, ha sottolineato ancora l'esponente della Giunta Fedriga, si arricchisce grazie a "un sistema logistico e portuale di primissimo piano a livello europeo, infrastrutture moderne, una forte vocazione alla ricerca e il più elevato numero di start-up a livello nazionale". Rafforzare la cooperazione con la Svezia rappresenta pertanto - ha concluso Bini, rivolgendosi all'ambasciatore e al console onorario - "un orizzonte al quale la Regione guarda con la massima attenzione, nell'auspicio di arare il terreno a nuove e sempre più proficue relazioni." ARC/DFD/ma