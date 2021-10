Imprese: Bini, Idrotermica Buttrio esempio di solidità Pmi del Fvg

Buttrio, 7 ott - "Oggi non celebriamo solo i 55 anni di un'impresa ma, prima ancora, la passione degli imprenditori friulani per i propri sogni e il proprio lavoro. Idrotermica Buttrio è un esempio di come le Pmi del Friuli Venezia Giulia siano l'asse portante dell'economia fondata su coraggio, dedizione, umiltà e solidità". Con queste parole l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha portato il saluto dell'Amministrazione regionale all'anniversario dei 55 anni di attività della storica azienda di Buttrio, specializzata in impianti di riscaldamento e raffreddamento e impiantistica elettrica. "Il successo di un'impresa si misura dalla vicinanza dei suoi collaboratori e qui c'è personale qualificato, e una capacità di costruire innovazione per stare sulla cresta dell'onda per decenni" ha evidenziato ancora Bini sottolineando come "l'azienda ha saputo vivere due rinascite: quella post terremoto e quella post pandemia". Accanto alla famiglia, con in testa il patron Niveo Paravano, affiancato dalla moglie e dalle due figlie, c'erano tutti i 51 dipendenti e gran parte dei clienti, perlopiù grandi aziende, che operano nel settore privato immobiliare. Una solidità che si misura in 8 milioni di euro di fatturato, con un incremento del 20 per cento nel biennio 2018 - 2020. La crescita dell'azienda è stata segnata dalla capacità di ricerca e adattamento alle nuove tecnologie del settore, spingendo sempre sull'innovazione che oggi è nelle mani delle figlie, pronte a raccogliere il testimone di una grande tradizione imprenditoriale. Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco di Buttrio e i rappresentanti di Camera di Commercio e Confidustria. ARC/SSA/al