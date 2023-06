Imprese:Bini, inaugurate opere da 1mln in zona industriale Alto Friuli

Conclusi lavori per potenziare scalo ferroviario di Osoppo e nuova rotatoria Osoppo, 27 giu - "La zona industriale Alto Friuli può contare su due nuove opere infrastrutturali, finanziate dalla Regione con circa 1 milione di euro, con le quali si potrà rafforzare e rendere ancor più operativo un polo di grande rilievo per il Friuli Venezia Giulia" Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini intervenendo oggi a due distinte cerimonie di inaugurazione di altrettante infrastrutture inserite all'interno del Cosef. Si tratta di due nuovi binari al servizio dello scalo ferroviario della Zona Industriale, realizzati in un'area rientrante nel comune di Osoppo, e di una nuova rotatoria ad intersezione tra via Europa, via Praz dai Trois e via Vilsbiburg, nel comune di Buja". Alla presenza dei sindaci dei due Comuni interessati dagli interventi, Luigino Bottoni e Silvia Pezzetta, nonché del presidente e del direttore del polo industriale Claudio Gottardo e Roberto Tomè, l'esponente dell'esecutivo ha posto in risalto l'attenzione che la Regione ha sempre riservato alle realtà produttive insediate nel Consorzio. "Le due opere - ha spiegato l'esponente della Giunta - sono state rese possibili grazie ad un finanziamento regionale complessivo di oltre un milione di euro: 300 mila euro sono stati destinati alla realizzazione della rotatoria, coprendo l'intero costo dell'opera. Altri 703mila 162 euro sono stati invece stanziati per i nuovi binari, sostenendo così circa il 65 per cento del costo totale, mentre la parte restante della spesa è stata a carico del Cosef. Questi interventi - ha proseguito Bini - dimostrano l'attenzione dell'amministrazione regionale per l'infrastrutturazione delle aree dei consorzi e lo sviluppo del tessuto produttivo, con un'attenzione particolare rivolta alla logistica. Il Friuli Venezia Giulia, infatti, vanta una posizione strategica di collegamento con l'Est e il Centro Europa, ancor più rilevante in un contesto generale che vede le catene di produzione accorciarsi sempre più". I lavori per la nuova rotatoria ad intersezione tra via Europa, via Praz dai Trois e via Vilsbiburg si sono resi necessari per aumentare la sicurezza dell'incrocio, garantendo nuovi attraversamenti pedonali e una riduzione della velocità in un'area molto trafficata, grazie anche alla realizzazione di isole spartitraffico e aiuole, e rendendo così più agevoli le manovre di svolta dei mezzi. I due nuovi binari invece sono stati realizzati in affiancamento a quelli esistenti, sul lato Nord dello scalo ferroviario, con parziale occupazione di un piazzale di interscambio modale. I nuovi fasci rotabili si diramano dalla dorsale di collegamento con la stazione ferroviaria di Osoppo, che è collocata a Nord rispetto al sito di intervento. "Le statistiche di traffico fornite dal Cosef - ha spiegato l'Assessore Bini - indicano che, con oltre 35 mila carri ferroviari movimentati annualmente e un totale di merci movimentate superiore a 1,5 milioni di tonnellate, lo scalo ed il raccordo della Zona industriale dell'Alto Friuli si collocano ampiamente tra le infrastrutture più trafficate a livello regionale. Da qui la rilevanza dell'intervento a supporto delle imprese del territorio. L'infrastruttura sarà ora messa a disposizione delle imprese interessate, a fronte d'una procedura ad evidenza pubblica, a valore di mercato". ARC/AL/gg