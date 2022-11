Imprese: Bini, nella crisi rafforzare internazionalizzazione

Pordenone, 23 nov - "In un momento di estrema instabilità degli equilibri geopolitici come quello che attraversiamo è importante che la Regione sia in grado di accompagnare e sostenere le imprese sui mercati internazionali. Da un lato consolidando la collaborazione tra istituzioni e corpi intermedi, dall'altro mettendo in campo misure innovative. È quello che la Giunta Fedriga ha cercato di fare, in primo luogo attraverso l'articolo 58 della legge SviluppoImpresa, che punta a rafforzare l'internazionalizzazione dell'economia regionale e vede come protagonisti, oltre allo Sportello regionale per l'internazionalizzazione il Cluster Comet e il Cluster Legno Arredo Casa che rappresentano e guidano i due maggiori comparti produttivi del Friuli Venezia Giulia". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini partecipando all'evento "Esperienza, innovazione e tenacia: il sistema Fvg al fianco delle imprese sui mercati internazionali" tenutosi oggi pomeriggio nella sede della Finest a Pordenone. Il convegno, organizzato dallo Sportello regionale per l'internazionalizzazione in collaborazione con i Cluster Comet della metalmeccanica e del Legno arredo-sistema casa, ha visto la partecipazione dei vertici di Finest e dei due "poli produttivi" regionali. Durante l'incontro sono state presentate le iniziative a sostegno delle imprese sul fronte dell'internazionalizzazione che hanno messo a disposizione rilevanti risorse regionali straordinarie, già dal 2021, per un "piano d'urto" per meglio affrontare il periodo post-pandemico. Si è costituto un vero e proprio team per l'internazionalizzazione costituito dallo Sportello Sprint Fvg e dai due Cluster maggiormente rappresentativi dei settori produttivi portanti dell'economia regionale. "Oltre a rafforzare il sistema Fvg - ha aggiunto l'assessore Bini - la Regione ha creduto nell'Accordo intraregionale "Sistema Nord-Est per l'internazionalizzazione" avviato nel 2019 e che ci vede partnership con la Regione del Veneto, Unioncamere Veneto, la Camera di commercio di Treviso-Belluno, la Camera di commercio della Serbia in Italia e la Camera artigianale della Regione Istriana, con recente ingresso della Provincia Autonoma di Trento. Questo progetto, coordinato da Finest, assieme alle attività in seno a SviluppoImpresa, mira a fornire alle nostre imprese il carburante necessario per avviare quelle attività propedeutiche ad investimenti più ampi, tanto fondamentali quanto gravose in un periodo complesso". Nel seminario sono state illustrate anche le importanti esperienze sul fronte dell'internazionalizzazione dei due Cluster regionali sulle quali Bini ha sottolineato: "nel quadro delle normative e dei provvedimenti assunti si è cercato di agire con due punti fermi: l'importanza strategica dell'internazionalizzazione per il tessuto delle Pmi regionali e la necessità di fare sistema. E il lavoro fin qui svolto testimonia che dei risultati si sono raggiunti e si stanno raggiungendo proprio grazie alla forte collaborazione nata dallo Sportello Sprint Fvg con i due Cluster produttivi". Ma i provvedimenti della Giunta regionale hanno puntato ad affrontare anche le più recenti difficoltà causate dal conflitto in Ucraina che ha portato a sconvolgimenti nell'assetto geopolitico e ha aperto la crisi energetica. "Recentemente oltre ai provvedimenti ad hoc sul versante dei ristori rispetto ai costi energetici - ha aggiunto l'esponente della Giunta regionale - abbiamo approvato due importanti regolamenti contenenti misure di sostegno alla promozione sui mercati internazionali delle nostre imprese. Il primo prevede contributi a fondo perduto per la partecipazione a Fiere ed esposizioni e per l'internazionalizzazione digitale. Mentre il secondo riguarda l'acquisizione di pacchetti aggregati di servizi prestati dalla Kibs (le società che forniscono informazioni e selezioni alle aziende, ndr) nei progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese". ARC/LIS/ma