Imprese: Bini, oggi strategico ripensare le filiere produttive

L'assessore al SamuExpo di Pordenone ha inaugurato lo stand del progetto "Sistema Nordest per l'internazionalizzazione" Pordenone, 1 feb - "Il progetto Sistema Nordest per l'internazionalizzazione rappresenta un passo significativo per rafforzare l'integrazione tra Regioni e promuovere le nostre imprese sui mercati mondiali. Uno dei temi cruciali oggi è la ridefinizione delle catene globali del valore, con molte imprese che stanno adottando strategie di nearshoring, ovvero di regionalizzazione delle produzioni delle filiere produttive e dei componenti. In virtù della sua speciale collocazione geopolitica, al Friuli Venezia Giulia vengono riconosciuti strumenti innovativi per sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con determinate aree, tra cui ovviamente i Balcani e l'Est Europa, che di recente hanno acquisito una rinnovata attenzione da parte del Governo italiano. È proprio questo lo scopo con cui abbiamo pensato e costruito il progetto Sistema Nordest per l'internazionalizzazione". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, inaugurando lo stand del progetto "Sistema Nordest per l'internazionalizzazione" al suo debutto nell'ambito di SamuExpo 2024, la rassegna delle tecnologie per la produzione industriale organizzata nel quartiere fieristico di Pordenone Fiere - da oggi e fino a sabato 3 febbraio - con i suoi quattro Saloni tecnici SamuMetal, SamuPlast, SubTech e Fabbrica 4.0. Sono 557 le aziende direttamente presenti in fiera da tutta Europa con 773 marchi rappresentati, molto forte la partecipazione di produttori esteri (circa il 15% del totale), segno di un interesse costante dei gruppi internazionali per il mercato italiano. Gli organizzatori puntano a un record di oltre 15 mila visitatori attesi durante le tre giornate di fiera. Nel Progetto "Sistema Nord Est per l'internazionalizzazione" - che si propone di creare un sistema integrato che promuova iniziative utili per le imprese nordestine in contesti internazionali - confluiscono, oltre alle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Provincia di Trento, numerosi enti, istituzioni e realtà trivenete e internazionali: Finest, Sprint Fvg, Unioncamere Veneto, Trentino Sviluppo, Camera di commercio e industria della Serbia e Camera dell'artigianato croata - Camera dell'Artigianato della Regione Istriana, Camera di commercio Venezia-Rovigo e Venicepromex. "Un team unico - ha sottolineato l'assessore - per l'internazionalizzazione d'impresa". Prima dell'inaugurazione, Bini ha visitato i diversi padiglioni di SamuExpo, soffermandosi in particolare negli spazi fieristici del Cluster Comet, che ospita un'ottantina di imprese regionali d'eccellenza ed è co-organizzatore dell'esposizione fieristica. "Il Salone SamuExpo - ha rimarcato Bini - è ormai un consolidato punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale. La crescita negli anni e la forza di questa esposizione derivano principalmente dal fatto che si inserisce in un contesto regionale tradizionalmente a forte vocazione manifatturiera, che ha saputo evolversi nel tempo, forte di un tessuto di imprese all'avanguardia e molto specializzate". "In questo contesto - ha proseguito l'esponente della Giunta regionale - il Cluster Comet si propone come 'sistema intelligente', perché capace di attivare sinergie ad alto valore aggiunto tra imprese, istituzioni, istituti di ricerca e università, contribuendo in modo sostanziale alla crescita dell'economia regionale. Un modello - ha evidenziato l'assessore - che viene guardato con attenzione anche oltre i confini nazionali e che testimonia come l'economia del Friuli Venezia Giulia, nonostante la congiuntura non facile, continui a mostrare risultati molto positivi". ARC/LIS/ma