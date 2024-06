Imprese: Bini, OMLDue azienda virtuosa capace di innovare

Trieste, 22 giu - "Sono storie di uomini di azienda come Giuseppe Claut a fortificare l'idea di un territorio che lavora, che investe e che ha la capacità di innovare per rimanere competitivo vincendo la sfida del mercato". Lo ha detto oggi a Sequals l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini in occasione dei festeggiamenti per il 50. Anniversario dell'azienda di meccanica di precisione OMLDue, fondata nel 1974 da Giuseppe Claut. Come ha spiegato l'esponente della Giunta, "vedendo il percorso fatto da questa azienda si comprende quali siano i valori del nostro sistema produttivo, che non a caso ha trainato l'economia regionale fuori dal Covid meglio e più velocemente di quanto accaduto in altri territori". "Gli altri fattori virtuosi che contraddistinguono l'esperienza imprenditoriale di Giuseppe Claut - ha aggiunto l'assessore - sono: l'attaccamento al territorio, in quanto la fabbrica diventa parte sociale della comunità, il rapporto di lealtà e di disponibilità con i dipendenti e infine la capacità di trasferire alle nuove generazioni la capacità di guidare l'azienda, con alle porte la sfida dalle nuovissime leve, pronte in futuro a prendere in mano le redini dell'impresa". Relativamente alla storia dell'attività imprenditoriale fondata da Giuseppe Claut, in cinquant'anni l'azienda ha mantenuto la conduzione familiare ed è cresciuta facendo investimenti nelle tecnologie produttive più avanzate e innovative, ampliando la superficie produttiva e crescendo nel numero degli addetti, fino ad arrivare agli inizi del 2024 ad una superficie produttiva coperta di 13.000 mq. con 135 dipendenti. ARC/GG/pph