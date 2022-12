Imprese: Bini, piattaforma Cciaa Vg utile per analisi economia locale

L'assessore intervenuto alla presentazione dell'osservatorio economico online della Venezia Giulia Trieste, 19 dic - "La piattaforma online che la Camera di commercio della Venezia Giulia ha realizzato per archiviare e consultare i dati sulle imprese del territorio consente di ottenere una lettura rapida e precisa delle dinamiche dell'attività economica locale. Poter disporre con pochi semplici click di tutte queste informazioni è utile a confrontarsi più facilmente con i competitors e realizzare analisi redditive". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, intervenendo alla presentazione dell'osservatorio economico Venezia Giulia, la piattaforma realizzata dalla Camera di commercio della Venezia Giulia, con il supporto tecnologico di Infocamere, grazie a cui è possibile visualizzare ed esplorare le informazioni ufficiali delle imprese e delle loro performance economiche. Il rappresentante dell'Esecutivo ha plaudito al lavoro svolto per la realizzazione del software, ribadendo l'importanza di poter monitorare l'andamento dell'economia del territorio tramite strumenti tecnologici all'avanguardia, utili non solo per indagini statistiche ma anche per orientare le strategie imprenditoriali. I dati analizzati sono relativi a imprese, bilanci e addetti presenti negli archivi amministrativi della Camera di commercio: tra le informazioni riportate nella dashboard sono incluse le localizzazioni d'impresa, le iscrizioni e le cessazioni, così come i tassi di natalità e mortalità delle imprese. Tutte le informazioni sono navigabili secondo le principali dimensioni di analisi, ovvero il territorio, forma giuridica, settore di attività, status d'impresa, classe dimensionale e filtrabili contemporaneamente per ottenere degli spaccati precisi dei segmenti imprenditoriali di maggior interesse per l'utente. La piattaforma permette inoltre di scaricare immagini, presentazioni e tabelle di sintesi che gli utenti possono utilizzare per i propri report e le proprie analisi. La presentazione si è svolta alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale di Unioncamere Andrea Prete e del presidente della Camera di commercio della Venezia Giulia Antonio Paoletti. ARC/PAU/ma