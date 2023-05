Imprese: Bini, portare avanti dialogo con Repubblica Sprska

L'assessore regionale all'incontro a Udine con i vertici del governo della Repubblica serba di Bosnia Erzegovina Udine, 29 mag - "In un momento di instabilità degli equilibri geopolitici come quello che attraversiamo è importante che la Regione sia in grado di accompagnare e sostenere le imprese sui mercati internazionali. Da un lato consolidando la collaborazione tra istituzioni e corpi intermedi, dall'altro introducendo misure innovative. Il dialogo tra la Regione Friuli Venezia Giulia, da sempre cerniera con l'area balcanica, e la Repubblica Srpska della Bosnia Erzegovina va proprio nella direzione di ampliare le opportunità di collaborazione industriale e commerciale, nell'ottica di un vantaggio reciproco". Lo ha sostenuto oggi pomeriggio l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini partecipando all'incontro tra il primo ministro della Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina Radovan Viskovic e il ministro dell'Industria e dell'imprenditoria Vojin Mitrovic aperto alle aziende del territorio e organizzato a Udine nella sede della Camera di commercio di Pordenone Udine, in collaborazione con PmP Industries di Coseano, con l'obiettivo di illustrare le opportunità di investimenti, scambi commerciali tra Repubblica Srpska e Friuli Venezia Giulia. "Il Covid e il conflitto russo-ucraino - ha aggiunto l'assessore che ha portato i saluti del governatore Fedriga e dell'Amministrazione regionale - hanno disvelato la debolezza e l'instabilità di supply chain lunghissime e indotto a un ripensamento dei modelli di approvvigionamento e produzione. Per questo oggi il vantaggio competitivo sta nell'agilità e nella resilienza delle catene di approvvigionamento e molte imprese hanno adottato strategie di nearshoring, ovvero di regionalizzazione delle catene del valore". "Proprio grazie alla lungimirante visione strategica della classe dirigente di questa Regione - ha sottolineato Bini - all'inizio degli anni Novanta venne istituita Finest, che da allora rappresenta un punto di riferimento stabile e consolidato a supporto delle imprese che intendono operare nell'area balcanica". L'esponente della Giunta regionale ha poi ribadito che è la naturale vocazione della regione a interfacciarsi con l'intera area balcanica "evidenziata - ha detto Bini - ancora una volta dalla Conferenza nazionale sui Balcani, tenutasi a Trieste lo scorso gennaio. Evento che ha sancito in modo evidente la grande attenzione del Governo italiano per l'area dei Balcani". Nel 2019, ben prima quindi delle due crisi, come ripercorso dall'assessore "abbiamo immaginato un nuovo progetto denominato "Accordo per l'internazionalizzazione del Sistema Nord Est". L'Accordo, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, vede in Finest il soggetto esecutore attraverso il progetto Sprint e tra gli aderenti la Camera di Commercio della Serbia e la Camera dell'Artigianato della Regione istriana proprio per ampliare il più possibile le collaborazioni". In conclusione, l'assessore si è rivolto ai rappresentanti del governo della Repubblica Srpska ricordando gli incentivi per l'attrazione investimenti messi a disposizione dall'amministrazione del Friuli Venezia Giulia e le grandi opportunità di crescita del turismo regionale. "Sarà importante - ha precisato - portare avanti il dialogo istituzionale e con le imprese, al fine di garantire a entrambi i nostri territori ricadute economiche e occupazionali". ARC/LIS/al