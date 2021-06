Imprese: Bini, presenza in Carnia di aziende leader nazionali

Amaro, 30 giu - "Una realtà importante del Friuli Venezia Giulia che dimostra come lo spirito imprenditoriale, la professionalità e la capacità di cogliere le opportunità sono il motore per lo sviluppo economico e per la crescita occupazionale. Un'iniziativa imprenditoriale che assume un significato maggiore vista la sua ubicazione sul territorio montano". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, visitando il polo logistico dell'azienda Stroili ad Amaro nella zona industriale, accompagnato dal presidente provinciale di Confcommercio Udine, Giovanni Da Pozzo. "Favorire gli investimenti, creare lavoro, sostenere le imprese sono i temi per ripartire e rilanciare il Paese - ha detto Bini sottolineando la necessità di orientarsi sempre di più su digitale, innovazione di processo e di prodotto, alta tecnologia e sullo sviluppo nella ricerca. "In Carnia - ha aggiunto - ci sono alcune delle eccellenze imprenditoriali del Friuli e l'impegno della Regione è orientato ad accompagnare le nostre imprese verso crescita e sviluppo. Lo stiamo facendo anche con la recente norma SviluppoImpresa con cui abbiamo rafforzato gli strumenti a favore dei Consorzi per sostenere anche le aree montane". Come è emerso durante la visita, il polo logistico distribuisce 6mln di prodotti l'anno per servire i 400 negozi italiani oltre all'e-commerce che registra oltre 200mila ordini annui e conta 100 dipendenti. Accompagnato nella visita dal direttore finanziario Andrea Mizzaro e dal direttore logistica Italia, Luca Scudiero, Bini ha potuto apprezzare uno dei più importanti retailer di gioielli italiani che registra un fatturato di oltre 220mln di euro. ARC/LP/ep