Imprese: Bini, produzioni eccellenza biglietto da visita Fvg nel mondo

Trieste, 24 nov - "La Regione è e continuerà a essere al fianco delle imprese che puntano alla valorizzazione dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia. Oggi le produzioni d'eccellenza rappresentano il biglietto da visita della nostra regione nel resto d'Italia e nel mondo e di conseguenza vanno supportate e promosse in un'ottica di sistema con l'intero territorio". È questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini durante la visita di oggi all'Azienda Agricola Annalisa Zorzettig di Spessa di Cividale del Friuli. In quell'occasione l'esponente della Giunta ha avuto modo di confrontarsi con la titolare dell'azienda sull'andamento del mercato vitivinicolo regionale e in particolare di quello dei Colli orientali del Friuli. L'azienda Zorzettig ha un'estensione di 115 ettari e una produzione media di 800mila bottiglie, il 50 per cento delle quali sono destinate all'export in Austria e Germania con una penetrazione crescente in diversi mercati, dall'Asia agli Stati Uniti, dall'Australia al nord Europa. L'assessore ha rimarcato che "negli ultimi anni il turismo del Friuli Venezia Giulia ha registrato una crescita costante grazie ai grandi eventi organizzati in regione ma anche a una strategia di promozione basata sull'integrazione dei prodotti tipici con il territorio. In questo contesto per la Regione è quindi fondamentale proseguire l'opera di dialogo e confronto con le imprese avviata negli ultimi anni, perché gli imprenditori, forniscono utili indicazioni sulla percezione della nostra regione nei mercati di riferimento". ARC/MA/al