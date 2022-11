Imprese: Bini, riparto da oltre 1,2 mln per start-up e pmi Fvg

Udine, 25 nov - Con un finanziamento di 1,2 milioni di euro ed un ulteriore stanziamento di 120mila euro la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, provvederà al riparto per scorrimento di graduatorie di contributi a fondo perduto a favore di start up giovani e delle piccole medie imprese.Lo ha annunciato lo stesso Bini precisando che in questo modo "diamo risposta ad ulteriori 64 domande, oltre a quattro completamenti, sul bando start-up e ulteriori sei domande sul bando per lo sviluppo manageriale delle PMI, entrambi pubblicati alla fine del 2021".Nel dettaglio, con la delibera approvata dall'Esecutivo, si ripartiscono su base provinciale le risorse finanziarie stanziate con la legge regionale 15/2022 (Misure finanziarie multisettoriali), pari a 1,2 milioni di euro da destinare alla concessione dei contributi a fondo perduto a favore di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni, comprese le spin-off della ricerca.Il canale contributivo, aperto nel 2021 con una dotazione di 3,73 milioni che ora sale a 4,93 milioni, sostiene le spese di primo impianto, quelle per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking, nonché le spese di investimento, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici o le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali."Questo ulteriore stanziamento porta al 94 per cento l'insieme dei progetti ammissibili finanziati sull'intero territorio regionale di cui 210 progetti sostenuti completamente su un totale di 228 progetti ammessi" ha specificato l'assessore.Con ulteriore delibera si ripartiscono 120mila euro per la concessione degli incentivi finalizzati al sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso si tratta di uno scorrimento di graduatoria che consente di finanziare ulteriori sei domande a valere sul bando aperto alla fine di ottobre del 2021.La dotazione complessiva sale ora a 5,46 milioni di euro e consente la copertura di circa il 91 per cento dei progetti ammissibili finanziati sull'intero territorio regionale (204 progetti su 225 ammissibili). ARC/SSA/al