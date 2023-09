Imprese: Bini, Sky Energy azienda giovane, innovativa e 'green'

Trieste, 14 set - "Un'azienda giovane che è riuscita a espandersi in un settore, come quello dell'energia, che richiede una continua innovazione nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e di un abbattimento dei consumi e dei costi. Impegnarsi in questo ambito e dimostrarsi all'avanguardia significa avere a cuore il benessere della collettività e contribuire fattivamente alla crescita del tessuto produttivo del territorio". Con queste parole l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha portato il saluto istituzionale all'inaugurazione della nuova sede di Sky Energy in via dei Torriani a Udine. L'azienda, nata in Friuli Venezia Giulia e ora presente in tutto il territorio nazionale attraverso una fitta rete commerciale, opera nel mercato libero dell'energia e rivolge le sue offerte principalmente al settore business delle Pmi. Tra i servizi figurano, in particolare, le consulenze alle aziende per l'ottimizzazione dei consumi energetici (anche tramite dettagliate attività di analisi e la predisposizione di report periodici) e l'installazione di postazioni di ricarica per le auto elettriche. Presente al taglio del nastro, tra gli altri, anche il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi. ARC/PAU/al