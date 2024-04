Imprese: Bini, sostenibilità fattore determinante per l'attrattività

L'assessore ha coordinato il panel dedicato al tema nel corso della prima giornata di Selecting Italy Trieste, 8 apr - "La sostenibilità è un fattore fondamentale per l'attrattività di un territorio dal punto di vista economico. In questo senso la Regione ha investito molto sulle energie rinnovabili e anche per ridurre il consumo del suolo. A tal riguardo abbiamo realizzato una prima mappatura dei siti produttivi dismessi presenti in Friuli Venezia Giulia a seguito della quale, attraverso un bando, abbiamo raccolto l'interesse da parte del mondo delle imprese per la riconversione di quelle strutture in una declinazione innovativa e mirata alla sostenibilità ambientale". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini nel corso della tavola rotonda titolata 'Economia e territorio: sostenibilità climatico-energetica e riflessi sugli investimenti esteri in Italia", coordinata dallo stesso Bini, che si è tenuta nel corso della prima giornata di Selecting Italy. Come ha spiegato l'esponente della Giunta, sono 182 i siti produttivi dismessi censiti dal Masterplan e per i quali sono state avanzate le prime manifestazioni di interesse attraverso il bando. "Il prossimo passaggio che abbiamo già avviato - ha aggiunto Bini - è quello di procedere con una seconda mappatura finalizzata a individuare i siti dismessi di dimensioni medio-piccole, fino a 5mila metri quadri. Questo in considerazione del fatto che la colonna portante dell'economia regionale è costituita dalle Pmi e queste dimensioni possono rispondere in molti casi alle loro esigenze". L'assessore inoltre, ribadendo come la sostenibilità sia un fatto fortemente legato all'attrazione di investimenti, ha ricordato l'importante impegno della Regione per il fotovoltaico con i 70 milioni di euro già stanziati per contributi a fondo perduto alle aziende, con circa mille richieste arrivate agli uffici regionali. "La nuova linea contributiva che stiamo predisponendo - ha detto Bini - sarà finanziata da risorse regionali e, in considerazione di ciò, avrà delle procedure più semplificate a tutto vantaggio delle imprese". Infine l'assessore ha affermato che quello della trasformazione verso la sostenibilità sarà un processo lungo ma che in Friuli Venezia Giulia vede il compimento di una sinergia tra pubblico e privato che rappresenta un modello promettente per il futuro. ARC/GG/al