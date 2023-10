Imprese: Bini, storia Calligaris è orgoglio per la nostra regione

L'assessore interviene sui cent'anni dell'azienda di Manzano



Pordenone, 20 ott - "Imprese come la Calligaris di Manzano rappresentano un grande orgoglio per la nostra regione. Oggi celebriamo l'anniversario per il centenario di fondazione di un'eccellenza del manifatturiero che ha portato il nome del Friuli Venezia Giulia nel mondo e ha ispirato molti imprenditori del territorio".



Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, in occasione dell'evento "Cent'anni di storia nel segno del futuro" che celebrerà l'anniversario dei cento anni di fondazione dell'impresa Calligaris di Manzano previsto per questa sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine nel capoluogo friulano.



"L'azienda che ha fatto crescere lo storico polo produttivo della sedia - ha aggiunto l'assessore Bini - è divenuta negli anni un punto di riferimento nel panorama internazionale del mobile e del design. Fondata nel 1923, la società ha saputo trasformare il proprio marchio in un autentico simbolo di qualità, stile e creatività. L'impegno costante per la ricerca e l'innovazione ha reso possibile la realizzazione di mobili e componenti d'arredo che hanno lasciato un segno indelebile nell'industria del design contribuendo ad accrescere il valore del made in Italy".



Facendo riferimento alla lunga e gloriosa storia dell'azienda manzanese, l'esponente della Giunta regionale ha sottolineato: "I cento anni della Calligaris sono un testamento alla resilienza, alla creatività e alla capacità di adattamento alle esigenze dei mercati internazionali. L'impresa ha superato molteplici sfide sempre investendo in innovazione e sorprendendo il mondo con prodotti di design, eleganti e funzionali. Questa storia è ben rappresentata - ha ricordato Bini - nel museo aziendale nato due anni fa, in vista del centenario, a Manzano proprio dove nacque la prima bottega artigiana. Segno di come si vogliano coniugare le radici, la storia e la cultura industriale del territorio con le dinamiche dell'innovazione sui mercati internazionali".



L'assessore Bini infine ha evidenziato l'importante contributo dato dall'impresa non solo in regione, ma anche a livello nazionale. "Oggi celebriamo un secolo di successi - ha affermato - ed è anche doveroso ricordare come la Calligaris abbia contribuito in modo determinante non solo a creare posti di lavoro e ricchezza per il territorio regionale, ma anche a diffondere la bellezza e il design italiano nei mercati del mondo. Il brand di Manzano ha saputo diventare uno dei più amati e rispettati marchi dell'arredamento a livello globale. E questo è un motivo di vanto per tutti noi". ARC/LIS/gg