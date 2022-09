Imprese: Bini, via libera al Frie per finanziare produzione energia

Trieste, 30 set - "Questo è l'ennesimo intervento che la Giunta mette in campo per contrastare gli effetti dell'aumento dei costi energetici: abbiamo infatti impartito al Fondo di rotazione per le iniziative economiche (Frie) delle specifiche direttive finalizzate alla possibilità di sostenere quegli imprenditori che volessero fare importanti investimenti nel campo della produzione energetica".Così l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, a commento dell'approvazione oggi in Giunta di una sua delibera che impartisce al Comitato di gestione del Frie due specifiche nuove direttive: la prima riguarda l'introduzione dell'ammissibilità delle iniziative di investimento rivolte alla produzione di energia elettrica nell'ambito dei finanziamenti agevolati a valere sul Frie. La seconda è relativa all'adeguamento che il Comitato di gestione dovrà attuare ai propri criteri operativi per poter ampliare il raggio di azione al settore della produzione energetica.Infatti, come ha spiegato l'assessore, il Frie ad oggi finanzia la concessione di mutui negli ambiti della attività industriali, della costruzione di stabilimenti e di navi e dell'attività turistico-alberghiera. Spetta al Comitato di gestione del Fondo la deliberazione degli interventi, sulla base di determinati criteri operativi fissati dallo stesso Comitato. Criteri che devono rispettare, oltre la normativa in materia, anche le specifiche direttive impartite dalla Giunta regionale."Da qui - ha detto l'assessore - la scelta dell'Esecutivo regionale di intervenire per garantire la possibilità per il Frie di finanziare iniziative di investimento dirette alla produzione di energia elettrica"."Quindi - ha proseguito Bini - per contrastare l'aumento dei costi dell'energia l'Amministrazione regionale non interviene solo con i sostegni a fondo perduto, ma anche finanziando gli investimenti in un momento in cui i costi energetici rappresentano un peso imponente sulle spalle degli imprenditori. Per questo - ha concluso - a breve metteremo in campo altre iniziative, dando prova ancora una volta di cosa significhi essere concretamente a fianco delle attività produttive di questa regione". ARC/GG/al