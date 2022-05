Imprese: Confidi Friuli è sistema in crescita nonostante emergenze

Trieste, 23 mag - Confidi Friuli è strategico per le piccole e medie imprese della Regione ed è cardine fondamentale nel mondo del credito.



Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive e al turismo, intervenendo oggi a Tavagnacco alla presentazione del bilancio 2021 di Confidi Friuli, il consorzio che supporta le aziende a ottenere mutui e prestiti dalle banche e dagli istituti di credito.



Nei due anni di pandemia - ha sottolineato l'assessore -, così come nell'attuale crisi legata alla guerra in Ucraina e al caro energia, Confidi Friuli ha svolto un lavoro molto importante sempre al fianco delle imprese del territorio e senza far mai mancare il proprio sostegno.



I dati del bilancio dell'anno appena concluso parlano di una situazione positiva e in costante miglioramento: nonostante le condizioni di mercato sfavorevoli determinate dalla pandemia prima e dalla guerra in Ucraina e dal caro energia poi, Confidi Friuli ha chiuso infatti il bilancio in utile, con 222 nuovi soci - per un totale di 7344 soci -, 40 milioni di euro di garanzie assicurate che hanno permesso di movimentare ben 79 milioni di euro di affidamenti che le banche hanno concesso alle imprese del Friuli Venezia Giulia.



Nel confermare anche in futuro il sostegno della Regione a Confidi, l'assessore ha ricordato il successo della razionalizzazione territoriale che ha consentito a questo organismo di reagire prontamente agli stimoli di un mercato in continua evoluzione.



Inoltre, l'esponente della giunta ha confermato l'intenzione della Giunta di dimostrarsi vicina al mondo delle imprese, con misure importanti già dalla prossima manovra di assestamento di bilancio. ARC/RT/pph