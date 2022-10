Imprese: da Giunta ok definitivo a regolamento internazionalizzazione

Ad ottobre bando con dotazione iniziale di 2,5 mln euro



Udine, 1 ott - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidi Bini, ha approvato in via definitiva il regolamento in materia di contributi a favore di interventi per l'internazionalizzazione delle imprese dando così attuazione regolamentare alle disposizioni dell'articolo 59 di SviluppoImpresa che ha riformato la precedente normativa regionale del 1992. Una volta entrato in vigore il regolamento, ad ottobre sarà approvato il bando per l'accesso ai contributi, con presentazione delle domande nel periodo dicembre 2022 - gennaio 2023. La dotazione iniziale è di 2,5 milioni di euro.



Nel dettaglio, come ha spiegato Bini, sono due gli ambiti principali di intervento. Nel primo rientrano la partecipazione a fiere ed esposizioni, le azioni di promozione e marketing, la tutela della proprietà intellettuale e il potenziamento del management. Invece, nel secondo ambito sono inseriti i progetti legati allo sviluppo digitale: l'utilizzo di piattaforme informatiche per la partecipazione a eventi fieristici o a incontri business to business, l'acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi di videoconferenza e di commercio elettronico, la creazione di materiale promozionale interattivo.



Per queste iniziative l'importo massimo del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile. Il limite del contributo concedibile per ciascuna domanda è pari a 100mila euro. Sono finanziabili i progetti di internazionalizzazione che prevedono un importo minimo di spesa ammissibile non inferiore a 15mila euro.



Possono beneficiare dei contributi sia le Pmi sia le grandi imprese aventi sede di svolgimento dell'attività economica nel territorio regionale. Come espressamente previsto da SviluppoImpresa, sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.



Il regolamento disciplina però anche un terzo ambito. Quest'ultimo riguarda i progetti di internazionalizzazione che puntano a organizzare eventi di ospitalità di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di piani realizzati congiuntamente da almeno cinque realtà aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'imprese, di società consortile o di consorzio con attività esterna.



In questo caso sono finanziabili i progetti che prevedono un importo minimo di spesa ammissibile non inferiore a 10mila euro. L'intensità massima del contributo è sempre pari al 50% della spesa ammissibile, mentre il contributo massimo che può essere ottenuto per ciascuna domanda è pari a 50mila euro.



Le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria e la concessione dei contributi spettano alle Camere di commercio. I contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a graduatoria e la domanda deve essere presentata alla Camera di commercio territorialmente competente.



Per l'assessore è fondamentale ricordare che per progetto di internazionalizzazione si intende l'iniziativa o il complesso di proposte dirette allo sviluppo della presenza delle aziende del Friuli Venezia Giulia sui mercati stranieri. Il tutto relazionato ai rapporti con altre imprese, consumatori e istituzioni operanti all'estero, escludendo però in modo categorico la possibilità di delocalizzare l'attività che viene svolta normalmente nel territorio regionale. ARC/LP/gg