Imprese: da Regione risorse integrative per investimenti produttivi

Contributi Fvg a fondo perduto aggiunti a finanziamenti regionali agevolati



Trieste, 19 feb - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alle Attività produttive, ha fissato la misura delle contribuzioni integrative per l'abbattimento degli oneri finanziari abbinate alla concessione di finanziamenti agevolati Frie e finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo.



Si tratta di contribuzioni a fondo perduto che consentono di ridurre ulteriormente il costo del credito agevolato introdotto dalla legge SviluppoImpresa nell'ambito delle politiche di sostegno agli investimenti produttivi in Friuli Venezia Giulia. Gli oneri per gli interessi, già agevolati, contemplati dai finanziamenti a favore delle imprese a valere sui due filoni creditizi vengono così ridotti e in alcuni casi azzerati totalmente.



L'Esecutivo regionale ha stabilito l'intensità del 5 per cento quale misura generale delle contribuzioni integrative da applicare all'ammontare dei finanziamenti agevolati Frie e dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo deliberati dal competente Comitato di gestione.



La maggiorazione sale dal 5 al 5,5 per cento in un'ampia serie di casi. Per quanto riguarda i finanziamenti agevolati Frie, il 5,5 per cento riguarda: -iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici (commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione); -iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa; -iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa; -iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare; -imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima; -iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati.



Nel filone dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo la maggiorazione sale al 5,5 nei casi seguenti: -finanziamenti di importo fino a 70mila euro; -iniziative realizzate nei territori dei comuni rientranti nelle zone montane omogenee; -iniziative finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato; -iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da spin-off di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data; -iniziative realizzate da imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima.



Infine viene stabilità l'intensità maggiorata del 5,5 per cento da applicare all'ammontare dei finanziamenti agevolati Frie e dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo deliberati dal Comitato di gestione nel caso di finanziamenti aventi ad oggetto iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico.



La delibera di Giunta ha precisato anche alcune limitazioni. In primo luogo l'importo della contribuzione integrativa non può superare la somma degli interessi relativi alle rate di ammortamento previsti dal piano di ammortamento al momento della deliberazione del finanziamento agevolato. In secondo luogo è fissato un importo massimo di contribuzione integrativa complessivamente concedibile a favore della medesima impresa nel corso dell'anno solare pari a 150mila euro. Nel calcolo della soglia massima di 150mila euro è computato anche l'importo dei contributi concessi ai sensi del Regolamento regionale Sabatini Fvg. ARC/PPH/gg