Imprese: Fedriga-Bini, Select Fvg favorisce investimenti esteri

Trieste, 12 lug - "Utilizzando la denominazione 'Select Friuli Venezia Giulia', scelta prendendo spunto da SelectUsa che è tra le agenzie più importanti a livello globale per l'attrazione di investimenti esteri, puntiamo a rendere la nostra regione più facilmente riconoscibile agli occhi degli interlocutori internazionali, favorendo al contempo il contatto e le possibilità di collaborazione con nuovi possibili investitori. Vogliamo portare avanti il trend positivo che fotografa il costante aumento di investimenti stranieri in Friuli Venezia Giulia, passati in tre anni dal 2 al 6 percento sul totale nazionale". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga alla presentazione di Select Friuli Venezia Giulia, il nuovo nome e il nuovo logo che l'agenzia regionale Lavoro&SviluppoImpresa utilizzerà per le attività di attrazione di investimenti esteri sul territorio. La presentazione si è svolta oggi nel palazzo della Regione a Trieste, alla presenza dell'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, con la direttrice dell'agenzia Lydia Alessio-Vernì. Come è stato spiegato nel corso dell'incontro, Select Fvg promuoverà e valorizzerà l'offerta del territorio regionale a livello globale attraverso l'organizzazione di manifestazioni e iniziative dedicate in tutto il mondo. I mercati prioritari individuati sono quelli di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Austria e Giappone, a fianco alle aree tradizionali di scambio come ad esempio i Balcani. "La diversificazione delle collaborazioni internazionali - ha indicato Fedriga - è fondamentale specialmente alla luce delle attuali tensioni geopolitiche mondiali, che impongono di costruire una rete più fitta possibile per tutelare la propria economia in caso di crisi di una o più aree geografiche del pianeta". Approfondendo il tema delle interlocuzioni strategiche che la Regione porterà avanti nel prossimo futuro, Fedriga ha confermato la prosecuzione e il rafforzamento dei rapporti commerciali con gli Stati Uniti. "A ottobre il Friuli Venezia Giulia sarà regione d'onore alla National Italian American Foundation a Washington", ha annunciato il massimo rappresentante della Giunta, indicando successivamente l'obiettivo di "siglare un memorandum d'intesa con la Virginia, già da tempo nostro partner strategico, volto a creare specifiche piattaforme per aiutare le imprese di entrambi i territori a cogliere le opportunità di investimento". "Saremo presenti anche a Tokyo il prossimo novembre in vista dell'Expo 2025 - ha concluso il governatore -, occasione in cui la nostra regione sarà ospite per una settimana nel padiglione Italia tra la fine di aprile e l'inizio di maggio". L'assessore Bini ha sottolineato la centralità del ruolo ricoperto in questi anni dall'Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa, "istituita nella scorsa legislatura come punto di raccordo e di confronto a servizio delle imprese locali e straniere. I numerosi dossier aperti con le imprese interessate a investire in Friuli Venezia Giulia (140 in quattro anni, di cui 25 nel primo semestre 2024) confermano la bontà di questo strumento - ha proseguito Bini -, che contribuisce a dare attuazione a un ventaglio misure agevolative più ampio rispetto a molte altre regioni italiane". L'assessore ha inoltre plaudito all'operazione di rebranding sfociata nella denominazione Select Friuli Venezia Giulia e nel nuovo logo: "Un messaggio più chiaro e diretto per i potenziali investitori rispetto alle opportunità offerte dal nostro territorio". ARC/PAU/pph