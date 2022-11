Imprese: Fedriga, eccellenze Fvg promuovono regione su mercato globale

Il governatore oggi in visita alla Friulair di Cervignano Cervignano del Friuli, 21 nov - Riparte dalla Bassa friulana il tour sul territorio del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, in visita questa mattina all'azienda Friulair di Cervignano. L'impresa nata nel 1989 è leader internazionale nella produzione di essiccatori, filtri, refrigeranti e accessori a uso industriale per il trattamento dell'aria compressa. "Una produzione - ha commentato Fedriga - che riesce a essere competitiva a livello mondiale grazie alla capacità di presentarsi sul mercato globale con prodotti sempre in grado di innovarsi rispetto alle esigenze del mercato stesso. Partendo dalla nostra regione, Friulair riesce ad avere come clienti e partner le principali aziende internazionali del settore, con prospettive di crescita importantissime per i prossimi anni". Nel 2022 Friulair ha raggiunto i 50 milioni di euro di fatturato e punta per il 2023 a superare il tetto dei 60 milioni. Circa 200 i dipendenti della sede di Cervignano, a cui se ne aggiungono altri 50 operanti nella succursale sita in Thailandia. "La nostra sfida - ha concluso il governatore - è quella di affermare sempre di più il mercato del Friuli Venezia Giulia su scala internazionale, attraverso l'impegno e l'iniziativa imprenditoriale delle eccellenze del territorio". ARC/PAU/ma