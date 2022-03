Imprese:Fedriga,Fvg attrattivo per aziende che investono su territorio

Cordenons, 28 feb - "Riscontro con soddisfazione l'intenzione delle aziende, come quella visitata oggi, di investire con fiducia sul nostro territorio. La Regione ha messo in campo una serie di strumenti per incrementare l'attrattività del Friuli Venezia Giulia non solo attraverso contributi alle imprese ma anche con aiuti fattivi volti ad accompagnare i processi di ampliamento produttivo. Si tratta di strumenti strategici attuati in questa legislatura e capaci di supportare le imprese nei progetti di investimento, ampliamento o riqualificazione e di agevolarle nell'accesso alle risorse messe a disposizione dal sistema regionale". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in visita oggi alla Archita srl a Cordenons dove è ubicata una delle due sedi operative dell'azienda produttrice e progettatrice di viteria, l'altra si trova ad Oderzo. Il governatore è stato accompagnato da uno dei proprietari, Ferdinando Bada, assieme al direttore amministrativo e finanziario, Alberto Lovison e al direttore generale Sandro Poli oltre al sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove. Tra i temi affrontati, oltre agli investimenti in innovazione tecnologica di prodotto, di processo e occupazionali che l'Azienda intende attuare nel triennio, anche quello riguardante le esigenze formative indirizzate alla crescita professionale a tutti i livelli e al reperimento di manodopera specializzata. "Per rispondere alle difficoltà delle imprese nel reperire il personale di cui hanno necessità - ha illustrato Fedriga -, abbiamo messo in campo un sistema regionale capace di attivare, in poco tempo, dei corsi formativi rispetto alle esigenze delle stesse aziende, favorendo percorsi di riprofessionalizzazione, offrendo nuove opportunità per chi cerca lavoro e un aiuto mirato alle imprese nel trovare il personale necessario. Si tratta di un sistema che abbiamo sperimentato su richiesta delle imprese, utile anche per far conoscere la tipologia del lavoro ai potenziali dipendenti". Il governatore ha poi auspicato la rivisitazione delle misure nazionali che disincentivano la ricerca del lavoro. "In Friuli Venezia Giulia - ha ricordato Fedriga - diamo un contributo regionale a fondo perduto a chi assume persone in stato di disoccupazione. In questo modo incentiviamo il reinserimento dei disoccupati nel mondo produttivo e diamo loro una prospettiva per un progetto di vita che il mero sussidio non può offrire". Archita srl, del gruppo Bifim, opera in prevalenza sul mercato europeo e negli Usa, conta 61 dipendenti e registra un volume di fatturato di 14 milioni di euro. La società si estende su una superficie coperta di 11.000 metri quadrati nei due stabilimenti di Cordenons e Oderzo e ha, in particolare nella produzione di bulloni per il comparto dell'automotive, il proprio core business. ARC/LP/ma