Imprese: Fedriga, Gruppo Fantoni capacità di visione e innovazione

Osoppo, 6 lug - "Il Gruppo Fantoni è un esempio di evoluzione industriale che prosegue da generazioni e mostra la capacità di sviluppo e innovazione che ha sempre anticipato i tempi. Nonostante le difficoltà, quando vi è una visione di futuro come accade qui nello stabilimento di Osoppo, si possono creare vere opportunità di crescita". Lo ha detto oggi a margine della visita aziendale il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, accompagnato in un vero e proprio viaggio all'interno della sede della Fantoni di Osoppo dall'assessore alle Finanze Barbara Zilli, dai sindaci di Gemona del Friuli, Roberto Revelant, di Osoppo Luigino Bottoni e di Buja Stefano Bergagna e dai fratelli Giovanni e Paolo Fantoni. Fedriga ha rimarcato come "la capacità di essere competitivi e di innovarsi nel tempo è una delle grandi sfide che le aziende hanno davanti per affrontare una concorrenza internazionale fra cui quella dei Paesi emergenti. Questa realtà storica del nostro territorio è per noi motivo di orgoglio". "Un'azienda radicata sul territorio - ha detto Zilli - capace di reggere la competitività del settore e di fare importanti investimenti: 50milioni nel prossimo biennio oltre a prospettive significative per gli anni successivi. Una realtà affidabile che continua ad essere leader nazionale e internazionale". La traduzione concreta di questa capacità di innovarsi è la risposta, che il Gruppo sta dando con nuovi investimenti, alla richiesta del settore del legno-arredo di avere a disposizione, entro il 2030, il 50% dei pannelli prodotti con materiale riciclato. Un esempio in questo senso è l'impianto Plaxil 8 con la pressa più lunga d'Europa, realizzato all'insegna dell'industry 4.0 e, per il 2021, un secondo piano di investimenti le consentirà non solo di realizzare la produzione di pannelli truciolare 100% da legno riciclato ma di produrre, per la prima volta, pannelli Mdf (Medium Density Fiberboard) con una componente di legno da riciclo superiore al 50% garantendo la medesima qualità rispetto al solo utilizzo di essenze vergini. Fra le novità illustrate oggi al governatore anche la realizzazione a breve di un impianto di pulizia del legno riciclato dotato di sensori a raggi X e a infrarossi per la rimozione delle impurità (inerti, vetro, sassi, metalli, plastiche). Il Gruppo Fantoni, leader nella realizzazione di mobili per ufficio, pareti divisorie ed attrezzate, pannelli Mdf e truciolari, pavimenti melamminici e pannelli fonoassorbenti, conta 700 dipendenti a Osoppo per un totale complessivo di 1000 con il personale presente nelle altre sedi del Friuli Venezia Giulia, della Slovenia e in Serbia e un fatturato di 340 mln di euro. ARC/LP/gg