Imprese: Fedriga, incontro tra Friuli Venezia Giulia e Virginia

Il governatore al webinar tra Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e l'Agenzia Usa Virginia Sbdc network per promuovere investimenti in regionePordenone, 7 feb - "La Regione Friuli Venezia Giulia da diversi anni sta cercando di rafforzare i rapporti con le realtà territoriali statunitensi. Sia perché lo riteniamo un'opportunità per i rispettivi sistemi produttivi, ma anche perché crediamo sia fondamentale rafforzare le relazioni nell'attuale geopolitica internazionale, instabile e completamente cambiata, che deve vedere anche nei territori un rafforzamento delle relazioni tra i Paesi occidentali rendendole più stabili e più durature". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, partecipando al webinar "Virginia - Friuli Venezia Giulia - Introduction and Collaboration" organizzato nell'ambito della fattiva collaborazione - sviluppata dopo la missione istituzionale del governatore negli Stati Uniti nell'ottobre del 2023, a margine del Transatlantic Investment Committee - tra l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa della Regione Fvg e l'Agenzia Virginia Sbdc, una partnership tra organizzazioni locali, università, centri di ricerca e aziende private che svolge attività molto simili all'Agenzia del Fvg.Una collaborazione che comincia a dare i primi frutti e che ha lo scopo principale di intensificare gli scambi di esperienze tra due territori che presentano caratteristiche analoghe al fine di agevolare le imprese della Virginia che sono interessate alla regione Fvg e alle possibilità di accesso ai mercati italiano ed europeo."Per queste ragioni - ha proseguito Fedriga - abbiamo deciso di iniziare con realtà strategiche, qual è sicuramente la Virginia, colloqui e rapporti bilaterali nella prospettiva di dare opportunità alle singole realtà produttive creando anche percorsi facilitati per investimenti reciproci. Ciò è possibile dove esiste già una piattaforma generale a conoscenza delle rispettive realtà produttive al fine di raggiungere le opportunità che nei rispettivi territori si possono sviluppare per aziende che si insedieranno in Friuli Venezia Giulia o in Virgiania". Dopo la missione in Usa dell'anno scorso, Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e Virginia Sbdc hanno avviato una proficua collaborazione. I due enti, oltre a condividere l'approccio nel supporto alle imprese, svolgono attività sovrapponibili nei rispettivi territori, con interessi comuni e complementari: Virginia Sbdc assiste e supporta le aziende che vogliono espandere la loro attività anche in Europa e Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ha nella sua mission l'attrazione di investimenti esteri sul territorio regionale."Solo qualche settimana fa - ha ricordato il governatore - ho avuto modo di rappresentare all' ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Jack Markell, la convinzione che rinsaldare i legami tra i territori italiani e quelli statunitensi è un progetto strategico del nostro Paese. Mi auguro - ha rimarcato Fedriga - che si possa iniziare un percorso insieme con l'obiettivo di giungere a dei memorandum tra le nostre due realtà territoriali per rendere concreta la piattaforma operativa e metterla a disposizione delle rispettive realtà produttive". Il Friuli Venezia Giulia e lo Stato della Virginia - come emerso nell'incontro online - hanno molte caratteristiche simili, per posizione, contesto produttivo, hub logistici per le aree più ampie in cui sono inseriti e visione. Sono accomunate anche da una forte presenza di poli di innovazione, centri di ricerca e Università prestigiose. Inoltre, il Friuli Venezia Giulia è un importante punto di accesso all'Europa centrale con l'unico porto franco in Europa, mentre Norfolk, in Virginia, è il terzo porto della East Coast in termini di traffico di container. I due territori condividono inoltre una tradizione consolidata nella cantieristica. Oltre che negli ambiti dei settori della Logistica, delle Scienze della vita e del comparto delle Ict. Similitudini si riscontrano anche nella presenza di una filiera nell'ambito manifatturiero del legno-arredo. ARC/DL/gg