Imprese: Fedriga, per il Fvg recupero importante dopo la pandemia

Udine, 10 ott - "Grazie alla capacità di reazione del nostro comparto produttivo, il Friuli Venezia Giulia è riuscito anche in un momento drammatico come la pandemia ad avere un recupero importante. Nel 2021 siamo stati la regione che ha avuto la maggiore crescita del Pil e che è cresciuta in più in termini di export pro capite. Abbiamo inoltre registrato l'abbassamento più consistente del gap tra occupazione maschile e femminile e il più alto tasso di occupazione da quando esistono le rilevazioni Istat". Sono le considerazioni che il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha espresso a margine dell'annuale premiazione dell'economia e dello sviluppo del territorio, organizzata oggi pomeriggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine dalla Camera di commercio Pordenone-Udine. Nel corso della cerimonia, alla presenza del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, e del presidente provinciale di Udine, Giovanni Da Pozzo, sono stati premiati 80 imprenditori, lavoratori e personalità che si sono distinti con il loro impegno quotidiano, rendendo il Friuli Venezia Giulia una delle regioni più virtuose del Paese. "Di fronte abbiamo mesi difficili - ha osservato Fedriga - Spero per questo che a livello europeo e nazionale si possano dare risposte concrete all'emergenza odierna, costituita dal caro energia, dalla carenza di materie prime e dall'aumento dei costi delle stesse". L'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha parlato di "imprenditori che si sono contraddistinti nel nostro territorio e che hanno scritto la storia della nostra economia. Il loro lavoro e la loro dedizione sono fondamentali per la produttività della regione e contribuiscono a tenere alta la bandiera del Friuli Venezia Giulia in Italia e in Europa". Tra le numerose categorie di premiazione, spiccano le tre Targhe dell'eccellenza nell'economia consegnate a Giovanni Fantoni, Giuseppe Bono e alla memoria di Omar Monestier. ARC/PAU/ma