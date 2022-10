Imprese: Fedriga, pronti con Nordest per attrarre nuovi talenti

Il Governatore al convegno della Cisl Fvg e Veneto a Pordenone Pordenone, 24 ott - "Sull'attrattività di investimenti e nuove imprese è opportuno stabilire, come Paese, verso quali politiche industriali puntare per capire poi di cosa esattamente abbiamo bisogno. Come Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo individuato due linee di sviluppo fondamentali: quella della logistica e quella della ricerca. Su quest'ultimo aspetto Trieste registra il numero di ricercatori rispetto al numero di abitanti più alto d'Europa. Una logistica forte, inoltre, offre un vantaggio competitivo a tutte le imprese. All'intero di queste due direttrici abbiamo sviluppato le politiche, per esempio sul fronte della ricerca farmaceutica attraendo importanti multinazionale e sul fronte delle linee di finanziamento agevolate per gli investimenti nelle start-up. In questo modo puntiamo a trattenere in regione i nostri giovani talenti ma soprattutto ad attirare giovani e manodopera da altri Paesi". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga questa sera partecipando al convegno promosso dalla Cisl Fvg e Veneto sul tema "Tendenze, transizioni, attrattività. Quale progetto per lo sviluppo del Nordest?". L'incontro di Pordenone - che si è aperto con la presentazione del Rapporto 2022 della Fondazione Nordest - ha visto un dialogo tra il governatore Fedriga, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il segretario generale nazionale della Cisl Luigi Sbarra. Rispetto agli investimenti delle multinazionali "non dobbiamo avere paura - ha aggiunto il governatore del Fvg - delle aziende straniere cha vengono da noi. Ma nello stesso tempo dobbiamo attrezzarci, con le altre istituzioni e con le parti sociali, per rafforzare quella rete di protezione che sia in grado di dare nuove opportunità ai lavoratori e per non perdere know-how nel caso di crisi aziendali o nel momento in cui le multinazionali dovessero decidere di riorganizzare le proprie attività". Tornando poi sul tema dell'attrattività di talenti a fronte del grave problema di carenza di manodopera e di figure professionali a tutti i livelli il governatore Fedriga ha aggiunto: "Su questo noi abbiamo fatto una norma specifica per attirare i talenti. E' previsto un contributo, sia per l'alloggio che per la famiglia, a chi decide di trasferirsi in Friuli Venezia Giulia e dare il suo contributo lavorativo e intellettuale a favore del nostro sistema produttivo. La norma è sperimentale e guarda ad altre esperienze europee" "Inoltre - ha aggiunto il governatore del Fvg - se un imprenditore vuole aprire un'attività in regione, già da quattro anni, esiste una vera e propria assistenza per l'avvio dell'impresa. L'Agenzia Lavoro&Sviluppo impresa assiste l'imprenditore che vuole insediarsi nei rapporti non solo con la Regione ma con tutti gli altri attori istituzionali per cercare di accompagnare l'imprenditore che decide di investire sul territorio regionale". Il governatore ha poi ricordato il progetto, già operativo ma che sarà rinnovato quest'anno con Israele, per diventare un modello nella formazione continua dei lavoratori aumentando molto la capacità di riprofessinalizzare gli addetti anche del sistema manifatturiero. "La formazione continua - ha affermato il governatore - riguarderà anche le fasce di persone che hanno terminato l'attività lavorativa sia per garantire l'accrescimento delle opportunità e la qualità di vita del territorio". Parlando dei rapporti nel Nordest Fedriga ha sottolineato: "Come stiamo facendo da anni, mettiamo in alleanza il Nordest con opportunità condivise, un rafforzamento dell'attrattività di questo territorio. E' difficile fare previsioni sul futuro perchè abbiamo dei mercati molto mobili: il prezzo del gas fortunatamente si sta riabbassando, ma mi auguro che a livello europeo si possano prendere misure di calmieramento dei prezzi, perche' lasciare in mano alla Borsa di Amsterdam, una borsa privata, le speculazioni mi sembrerebbe profondamente sbagliato". "Il futuro non presenta aspetti molto positivi - ha concluso Fedriga guardando in prospettiva - ma noi partiamo da basi solide. Il Fvg nel secondo trimestre 2022 è stata la Regione che è cresciuta di più in occupazione rispetto addirittura al pre pandemia e ha mostrato il più grande numero di occupati da quando esistono le derivazioni dei dati Istat. Quindi abbiamo spalle larghe, anche se la situazione davanti sembra complessa". ARC/LIS/al