Imprese: Fedriga, Regione a fianco delle piccole produzioni Fvg

Il governatore ha visitato l'azienda Re49 a Gonars Gonars, 21 nov - "La Regione è a fianco delle piccole imprese che hanno bisogno di affermarsi e crescere per portare nuovi investimenti al territorio. Re49 ha saputo coniugare sostenibilità e design di alta moda. Una piccola azienda a conduzione familiare, che sta già collaborando con grandi realtà internazionali e che va valorizzata in quanto espressione dell'alta qualità del made in Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga oggi in visita a Gonars presso l'azienda Re49, il brand di calzature che nel 2021 ha trasformato la propria attività in un modello di produzione in economia circolare, utilizzando materiale riciclato per la produzione di scarpe. "Tante volte - ha sottolineato Fedriga - il comparto dell'artigianato vede la presenza di produzioni estere di bassa qualità e con prezzi elevati. Qui a Gonars, invece, troviamo un esempio di manifattura locale che sa distinguersi per la qualità del prodotto finito e per l'attenzione al recupero dei materiali. Aspetto, quest'ultimo, che non può più essere trascurato nell'ottica di una riduzione globale dei consumi". Re49 è oggi guidata da Nicola Masolini, pronipote di Valentino Masolini che avviò l'attività nel 1949. Le materie prime impiegate per la produzione non sono di origine animale e provengono prevalentemente da stoffe e tessuti di ombrelloni, sedie a sdraio e vele.