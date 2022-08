Imprese: incontro Regione e Comune di Caneva su nuova area industriale

Caneva 31 ago - La futura area industriale di Fratta di Caneva potrà usufruire dei diversi strumenti agevolativi previsti delle normative della legge regionale Sviluppo Impresa; un intervento quest'ultimo che punta a incentivare e attirare gli investimenti industriali anche da fuori regione.Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alle Attività produttive e al turismo del Friuli Venezia Giulia nel corso dell'incontro con l'Amministrazione comunale di Caneva. All'ordine del giorno della riunione lo sviluppo della nuova zona industriale e la capacità di attrarre investimenti anche dal vicino Veneto. Negli strumenti normativi previsti da Sviluppo Impresa infatti, come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale al sindaco e agli assessori, ci sono diverse possibilità legate ai sostegni agli investimenti e sul credito agevolato di cui potrebbero usufruire i nuovi investitori interessati ad avviare attività produttive in un'area che dal punto di vista logistico e viabilistico è decisamente strategica, in quanto situata proprio a ridosso della bretella autostradale dell'A-28 al confine con Sacile. Si tratta di opportunità molto importanti, come è stato sottolineato dall'assessore, in un momento come quello attuale in cui il mondo delle imprese si trova di fronte ai gravi problemi legati all'incremento dei costi dell'energia e anche ai costi del denaro. Nel corso dell'incontro che si è tenuto nel municipio di Caneva l'esponente della Giunta con delega alle Attività produttive e al Turismo ha anche affrontato con l'Amministrazione la situazione legata alle opportunità di sviluppo e crescita sul fronte del commercio e dei servizi nell'ambito della normativa regionale dei distretti del commercio. Su fronte del turismo si è invece fatto il punto sull'importante progetto del Centro visite del sito di Palù del Livenza (che ricomprende i Comuni di Caneva e Polcenigo) che ha già avuto l'approvazione del progetto esecutivo-definitivo. Un'opera, come ha sottolineato l'assessore, di carattere sovraregionale sulla quale la Regione si è già impegnata e che sarà fondamentale per rendere ancora più attrattivo l'importante area palafitticola che rientra tra i siti protetti riconosciuti dall'Unesco. ARC/LIS/gg