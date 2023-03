Imprese: presentato nuovo Centro direzionale nella Ziu di Udine

Il progetto del Cosef sostenuto dalla Regione



Udine 27 mar - Il nuovo centro direzionale della Zona industriale di Udine è stato fortemente richiesto dalle aziende insediate e la Regione lo ritiene un'opera molto importante per i servizi che riuscirà a fornire all'intera area industriale. Era un tassello che mancava nei servizi alle aziende in un'area produttiva, gestita dal Cosef, che è già molto ben organizzata e gestita.



E' il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Attività produttive questa mattina a Udine durante la presentazione del progetto del nuovo Centro direzionale della Zona industriale di Udine che sarà realizzato dal Cosef, il Consorzio per lo sviluppo economico del Friuli. La struttura, come illustrato dal vertice del Consorzio che segue l'iter di realizzazione dell'opera, ospiterà un centro di medicina del lavoro, una mensa, una palestra e un auditorium. In futuro, un prossimo progetto ricomprenderà anche un asilo a servizio delle famiglie dei dipendenti delle aziende.



Questa area industriale, ha evidenziato l'assessore, è un fiore all'occhiello. Ma nell'intera regione ci sono Consorzi di sviluppo industriale invidiati in tutta Italia. L'esponente dell'esecutivo ha ricordato che questo è un ambito in cui il Friuli Venezia Giulia fa scuola e nel quale, per migliorare ulteriormente le performance delle aree industriali, sul fronte dell'attrattività di nuove imprese negli ultimi cinque anni sono stati investiti 60 milioni proprio facendo leva sui contratti di insediamento. Provvedimenti che hanno, è stato precisato, prodotto investimenti per oltre 310 milioni di euro e creato quasi mille nuovi posti di lavoro.



Il futuro Centro direzionale - il cui termine dei lavori è previsto per il prossimo anno - sarà realizzato con un contributo della Regione di quasi 5 milioni di euro. L'iter per la costruzione dell'opera che sarà di servizio all'intera Zona industriale udinese, era partito già prima della pandemia. Le conseguenze derivanti dalle crisi del Covid e della guerra successivamente hanno fortemente influenzato i prezzi dei materiali e le tempistiche di fornitura degli stessi e hanno comportato la necessità, per il Cosef, di rivedere la soluzione progettuale e i tempi del cantiere rispetto alle tempistiche originariamente previste. Il Cosef, avviato a inizio del 2018, è oggi un ente a disposizione delle aziende che hanno deciso di insediarsi e svilupparsi nelle quattro aree industriali più importanti della provincia di Udine. Con 17,5 milioni di metri quadrati di superficie, 305 imprese insediate e oltre 10.800 addetti, il Consorzio costituisce l'asse dell'industria friulana e interpreta la volontà regionale di creare un sistema che sia in grado di affrontare con successo i presenti e futuri scenari socio-economici su scala globale attraverso investimenti in settori chiave come logistica, ricerca e innovazione, export ed energia. ARC/LIS/al