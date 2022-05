Imprese: Regione continuerà a essere vicina ad aziende Fvg

L'assessore regionale alle Autonomie locali è intervenuto oggi al convegno organizzato dalla Fiaip Fvg



Trieste, 20 mag - Le emergenze che si sono susseguite negli ultimi anni, a partire dalla diffusione in tutto il mondo del Covid-19, sono state un acceleratore dei cambiamenti in corso nella società. La pandemia ha costretto praticamente tutti a utilizzare strumenti nuovi come quelli informatici e rappresenta uno spartiacque per tutte le categorie, dalle imprese di ogni dimensione fino alla politica e alle istituzioni. Compito degli amministratori pubblici è saper cogliere le opportunità, come quella rappresentata dallo smartworking, per migliorare i servizi ai cittadini e attraverso una riorganizzazione interna aumentare l'efficienza dalla pubblica amministrazione, anche in una regione come la nostra che si è sempre distinta nel panorama nazionale.



Questo, in sintesi, quanto spiegato dall'assessore regionale alle Autonomie locali durante il convegno "Cultura d'impresa" organizzato a Trieste dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali Fvg, al quale ha preso parte, tra gli altri, anche il sindaco del capoluogo regionale.



L'assessore ha evidenziato che le sfide non sono finite, perché alle difficoltà causate dall'emergenza pandemica si sono aggiunte quella causate dalla guerra in Ucraina, che ha acuito le criticità legate alla carenza di materie prime e ha fatto aumentare in maniera quasi esponenziale i costi energetici. Non si tratta di una sfida solo per gli imprenditori perché anche in questo caso il sistema pubblico deve riorganizzarsi supportando le categorie economiche, favorendo la semplificazione e riducendo i tempi delle procedure burocratiche. ARC/MA/gg