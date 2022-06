Imprese: Regione, Innovation Hub di Bat sarà volano per territorio Fvg

Governatore e assessore alle Autonomie locali hanno assistito a posa tetto impianto



Trieste, 10 giu - La scelta di una multinazionale come British american tobacco Italia di insediarsi nella nostra regione realizzandovi il proprio hub europeo è un segnale molto positivo per il territorio, perché la presenza di una realtà di tali dimensioni sicuramente farà da volano per ulteriori investimenti. Quanto sta avvenendo nell'area giuliana è la prova della capacità del Friuli Venezia Giulia di dare risposte alle necessità delle imprese sia sotto il profilo infrastrutturale, come dimostra la velocità del cantiere in corso a San Dorligo della Valle, sia della capacità di innovare e fornire personale qualificato.



È questo il messaggio lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia alla cerimonia di posa il tetto di "A Better Tomorrow" Innovation Hub, il nuovo centro di produzione e innovazione globale di Bat Italia, realizzato dall'azienda in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, la società di infrastrutture Interporto Trieste e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e il supporto di Friulia. Bat Italia prevede per la struttura giuliana un investimento complessivo fino a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni, con una ricaduta stimata di 2.700 nuovi posti di lavoro. L'attività dello stabilimento dovrebbe iniziare a settembre.



L'assessore regionale alle Autonomie locali ha ribadito che oggi è una giornata importante sia perché si concretizza un investimento rilevante sia perché, attraverso il lavoro di squadra compiuto dalle istituzioni, dall'azienda e da tutti i soggetti coinvolti dal progetto, è stato possibile accelerare i tempi del cantiere. Il progetto è stato annunciato a settembre 2021, l'opera è stata avviata a gennaio e in autunno di quest'anno l'impianto diverrà produttivo: un risultato del quale il Friuli Venezia Giulia deve essere orgoglioso e che conferma la competitività del nostro territorio.



La presidente e amministratore delegato di Bat Italia ha quindi evidenziato come l'evento odierno rappresenti un importante passo verso il completamento dell'Innovation Hub, il cuore della strategia globale di BAT per l'innovazione e la sostenibilità, e ha sottolineato quanto fermamente l'azienda creda nel potenziale di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia puntando a realizzare la propria visione per un "A Better Tomorrow" lavorando a fianco di tutti gli stakeholder e al contempo valorizzando al massimo il territorio nel quale opera, offrendo un contributo significativo per il suo sviluppo socioeconomico.



All'evento, tenutosi presso il sito di FREEste a Bagnoli della Rosandra, hanno preso parte, tra gli altri, numerosi rappresentanti del panorama istituzionale locale e nazionale, tra cui i sindaci di Trieste e San Dorligo della Valle, i presidenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, dell'Interporto di Trieste, di Friulia e della Camera di commercio della Venezia Giulia.



Il complesso di 20mila metri quadrati, realizzato con attenzione alla sostenibilità ambientale, sarà composto da due edifici principali e ospiterà fino a 12 linee di produzione multi-categoria. Il primo edificio, di 11.400 metri quadrati, ospiterà linee di produzione multi-categoria, insieme a laboratori di qualità e strutture di produzione; inoltre comprenderà anche uffici all'avanguardia, progettati e costruiti secondo i più alti standard internazionali. ARC/MA/al