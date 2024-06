Imprese: Regione, investimento Cisalfa conferma attrattività Fvg

Inaugurato a Reana del Rojale il primo Intersport Superstore dell'azienda di prodotti sportiviUdine, 8 giu - Il Friuli Venezia Giulia si dimostra ancora una volta terreno fertile per importanti investimenti da parte di grandi realtà produttive nazionali e internazionali. Da Reana del Rojale parte l'ampio progetto di espansione avviato da Cisalfa group, eccellenza italiana e tra le prime 10 aziende europee nella vendita di abbigliamento e attrezzature sportive. Un investimento che supera il milione di euro e offrirà 50 nuovi posti di lavoro sul territorio, contribuendo alla crescita di un'area in continuo sviluppo come la Tresemane, che rappresenta uno snodo fondamentale per il tessuto produttivo regionale.È la sintesi del pensiero espresso oggi dall'assessore regionale alle Attività produttive, a margine dell'inaugurazione del primo negozio Intersport Superstore in Italia di Cisalfa Group a Reana del Rojale. Si tratta del nuovo format di negozi sportivi multimarca che il gruppo intende sviluppare su tutto il territorio nazionale, con la previsione di ulteriori sei nuove aperture entro la fine del 2025.L'esponente della Giunta ha evidenziato come il nuovo punto vendita sarà funzionale non solo per il pubblico locale, dagli sportivi più evoluti a famiglie e appassionati che si avvicinano per la prima volta allo sport, ma anche per chi giunge da fuori per scoprire il territorio regionale svolgendo un'attività sportiva.L'Intersport Superstore di Reana è il quarto negozio del gruppo Cisalfa aperto in Friuli Venezia Giulia, dopo quelli presenti a Trieste, Monfalcone e Villesse con marchio Cisalfa Sport. ARC/PAU/gg