Imprese: Regione, MiraMode esprime 50 anni di successi

Tricesimo, 30 mar - Una storia imprenditoriale di successo, tutta al femminile, lunga cinquant'anni, che ha saputo vestire 18mila famiglie in uno dei momenti più importanti della vita. L'Amministrazione regionale guarda con orgoglio e attenzione le tante piccole e medie imprese che rappresentano la spina dorsale del tessuto imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia e contribuiscono alla crescita e allo sviluppo economico del territorio.E' la sintesi dei concetti che l'assessore regionale alle Attività produttive ha espresso oggi in occasione della visita all'atelier MiraMode a Tricesimo, uno showroom di circa 1.000 mq su due piani con il meglio della produzione nazionale ed internazionale di abiti da sposa, sposo e cerimonia.Una realtà importante del Friuli Venezia Giulia, secondo l'esponente della Giunta regionale, che dimostra come lo spirito imprenditoriale, la professionalità e la capacità di cogliere le opportunità sono il motore per lo sviluppo economico e per la crescita occupazionale.Dal 1973, prima grazie all'intuito di Miranda che lavora ancora in sartoria, poi con le figlie Silvia e Renata ed uno staff di 15 persone, MiraMode è una delle realtà più rilevanti del territorio in cui trovare brand storici nel settore del wedding made in Italy ma anche internazionali.Durante la visita, l'assessore del Friuli Venezia Giulia ha potuto apprezzare l'impegno, la dedizione del personale oltre che la creatività e la qualità dei prodotti. ARC/LP/al