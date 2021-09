Imprese: Regione, partito avviso per contributi brevettazioni

Trieste, 25 set - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alle Attività produttive, ha approvato l'avviso per la concessione di contributi finalizzati alla brevettazione di prodotti propri e per l'acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzo, licenze, know-how, e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni dedicate al ciclo produttivo o ai prodotti.



Beneficiari dell'intervento posso essere le piccole, medie e grandi imprese dei settori manifatturiero e terziario che devono svolgere un'attività coerente con il progetto presentato.



Relativamente alla brevettazione di prodotti propri, vengono considerate ammissibili a finanziamento le spese sostenute in data successiva a quella della presentazione domanda e dirette all'ottenimento, alla convalida e alla difesa dei brevetti. Tra queste: i costi per ricerche di anteriorità dell'oggetto della domanda di brevetti; le spese da sostenere prima dell'ottenimento del diritto (tasse di deposito, diritti camerali); le spese per la traduzione; le spese per difendere la validità del diritto anche di fronte a eventuali procedimenti di opposizione.



Da rilevare che le iniziative di brevettazione dei prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali potranno avere una durata massima di 18 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento della concessione.



L'importo previsto a bilancio su questa misura per il triennio 2021-2023 ammonta a 164mila euro. Il limite di spesa ammissibile è di 5mila euro mentre il contributo massimo concedibile corrisponde a 50mila euro. L'intensità di sostegno applicabile alle spese ammissibili, in regime 'de minimis', è del 50 per cento.



Per quel che riguarda infine i tempi delle scadenze delle domande, la presentazione potrà essere effettuata online dalle 10 del 15 ottobre 2021 alle 16 del 15 giugno 2022. ARC/GG/al