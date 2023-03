Imprese: Regione sostiene innovazione e transizione ecologica

Assessore alle Attività produttive visita aziende Friuli collinare



Pordenone, 14 mar - È proseguito anche nel pomeriggio di oggi il lungo percorso che ha visto l'assessore regionale alle Attività produttive impegnato in alcune visite aziendali e incontri di ascolto con imprenditori di eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Realtà produttive, come ha voluto evidenziare l'esponente della Giunta regionale che, pur operando in diversi settori, hanno dimostrato di sapere resistere alla crisi internazionale, sviluppando produzione e crescita anche nei momenti di difficoltà che hanno caratterizzato gli ultimi periodi.



Dopo aver incontrato in mattinata i vertici delle aziende Hpg (realtà aziendale nel settore dell'idroelettrico) e Planet Automation (leader nell'automazione industriale) entrambe di Buia, l'assessore ha visitato altre quattro realtà sempre nell'area del Friuli collinare.



La Easy Mec di Osoppo (32 dipendenti, Best performer dell'economia circolare nel concorso 2022 per Confindustria) specializzata in costruzioni meccaniche, è nata nel 2007 e ha visto una rapida crescita fino a rappresentare un valido supporto alle imprese che operano nell'ambito delle costruzioni meccaniche e delle carpenterie. L'assessore ha poi incontrato un'altra realtà di eccellenza nel settore delle lavorazioni metalliche. La Lavorazione Ferro Serafini di Gemona è un'azienda artigiana nata nel 1998 che si è specializzata nelle lavorazioni in ferro e acciaio nell'ambito delle costruzioni. Oggi riconosciuta come la "sartoria" delle armature in acciaio per la capacità di rispondere alle esigenze su misura della clientela.



A Buia visita anche nello stabilimento di Pelfa Group, azienda leader mondiale (150 addetti, all'avanguardia nelle produzioni sostenibili) nel settore delle turbine per l'idroelettrico, oltre che per acciaierie e nei comparti degli impianti per l'abbattimento delle polveri, l'efficientamento energetico e nell'ambito dell'oil&gas.



La giornata tra alcune delle eccellenze produttive del Friuli si è chiusa con la visita all'enoteca bottiglieria La Nicchia di Osoppo. Un punto di riferimento (15 i dipendenti, dal 2015 è anche sede della delegazione di Udine della Federazione italiana sommelier, albergatori e ristoratori) per la vendita al dettaglio e all'ingrosso anche attraverso la fornitura di bar, enoteche e ristoranti.



Che si tratti di imprese industriali del manifatturiero, o di imprese artigiane più piccole, oppure ancora - come ha rimarcato l'assessore alle Attività produttive e turismo - di imprese innovative nel commercio e servizi, ciò che accomuna le diverse Pmi del Friuli collinare è la grande capacità di conquistare nuovi spazi nel mercato nazionale e internazionale, innovando e offrendo standard di qualità sempre molto elevati, portando un valore aggiunto al territorio in cui sono insediate.



La Regione è molto attenta nell'accompagnare lo sviluppo delle piccole e medie imprese che puntano a evolvere. Nel corso della legislatura e in particolare negli anni della pandemia, è stato il messaggio dell'assessore, l'Amministrazione ha sempre cercato di mettere a disposizione delle aziende strumenti e opportunità in grado di agevolare le loro politiche di crescita e di internazionalizzazione. Le visite odierne sono state anche l'occasione per illustrare alle imprese le misure più recenti messe in campo dalla Regione sul fronte dell'innovazione e della transizione ecologica, come i contributi per l'autoproduzione di energia rinnovabile, che stanno riscuotendo un ottimo successo proprio nel tessuto produttivo delle Pmi. ARC/LIS/gg