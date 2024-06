Imprese: Regione, Zanutta modello di azienda legata al territorio

L'assessore delegato all'inaugurazione del punto vendita di Monfalcone Monfalcone, 1 giu - Chi fa impresa ha la fortuna a livello economico di ricevere dal territorio, ma non tutti gli imprenditori hanno poi la capacità di restituire attraverso, ad esempio, una presenza nel sociale o nello sport. In questo senso la famiglia Zanutta interpreta un modello virtuoso: di chi sa fare impresa generando benessere per tutta la comunità.Questo il concetto espresso oggi a Monfalcone dall'assessore regionale alle Attività produttive in occasione dell'inaugurazione del nuovo punto vendita della Zanutta (prodotti per la termoidraulica, impiantistica, trattamento acqua, ventilazione meccanica controllata, riscaldamento e climatizzazione). Presente, tra le altre autorità, anche il presidente del Consiglio regionaleDopo aver portato i saluti del governatore alla famiglia Zanutta, l'esponente della Giunta regionale ha sottolineato come il numero di persone e operatori del settore presenti all'evento testimoni il valore dell'impresa Zanutta, che va oltre a quello prettamente economico.L'assessore ha poi spiegato come il passaggio generazionale - dalla fondazione dell'azienda, all'attuale gestione - rappresenti un esempio del modo in cui i valori di una famiglia possano passare di padre in figlio non solo mantenendo l'azienda sul mercato, ma addirittura moltiplicandone il volume di affari e la presenza sul territorio nazionale, come è stato fatto dagli attuali amministratori della Zanutta.Infine l'assessore ha ricordato, da imprenditore, come nel corso degli anni abbia assistito allo sviluppo della Zanutta riconoscendo in questa crescita un percorso sano e vincente: un modello per tutto il Friuli Venezia Giulia. ARC/GG/pph